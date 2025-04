Stars Deshalb ist Oliver Pocher nicht bei LOL willkommen

Bang Showbiz | 03.04.2025, 14:00 Uhr

Michael Bully Herbig verrät, warum der Komiker nicht in seiner Sendung willkommen ist.

Michael ‚Bully‘ Herbig will Oliver Pocher nicht zu ‚LOL: Last One Laughing‘ einladen.

Am 17. April startet die 17. Staffel der beliebten Comedy-Show, in der neben Bully auch Bastian Pastewka, Anke Engelke, Max Giermann und Teddy Teclebrhan zu sehen sein werden. Dass auch Pocher gerne dabei wäre, hatte er bereits vor längerer Zeit auf Instagram preisgegeben. Damals schrieb er: „Klar, aber Amazon hat andere Vorstellungen bei der Besetzung.“ Offenbar hatte der umstrittene TV-Star damit Recht. Denn wie Herbig jetzt im Interview mit ‚TV Digital‘ verriet, sei Pocher einfach nicht der richtige für ‚LOL‘, da die Kandidaten seiner Meinung nach unbedingt eine „sehr empathische, liebenswürdige und unellenbogenartige Chemie“ mit ans Set bringen sollten. Für das Publikum solle es so aussehen, als würden sich „zehn Leute treffen, die sich alle sympathisch finden und zusammen eine gute Zeit verbringen wollen“. Das sei mit Pocher einfach nicht besonders gut möglich.

Dass er seine Meinung auch zukünftig nicht ändern wolle, unterstrich Bully mit einem glasklaren Kommentar: „Oliver Pocher in Ehren, aber es gibt sicherlich auch andere, die gefragt werden können.“