Musik Deshalb macht Ed Sheeran keine Halbzeitshow beim Super Bowl

Bang Showbiz | 10.04.2025, 11:00 Uhr

Der 34-jährige Sänger ist überzeugt davon, dass er nicht der Richtige für die prestigeträchtige Performance wäre.

Ed Sheeran ist überzeugt davon, dass seine Songs nicht wirklich in die Super-Bowl-Halbzeitshow passen würden.

Der 34-jährige Star, dessen Werke seit vielen Jahren regelmäßig die Charts anführen, glaubt nicht, dass Hits wie ‚Shape of You‘, ‚The A-Team‘ oder ‚Bad Habits‘ ausreichen, um ihm den begehrten Slot bei der legendären Sportveranstaltung in den USA zu sichern. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ sagte Ed Sheeran über einen möglichen Auftritt beim Super Bowl: „Vor zehn Jahren gab es ein Gespräch darüber mit jemand anderem aufzutreten und ich glaube, dass das die einzige Art wäre, auf die ich es machen würde. Ich glaube nicht, dass englische Künstler – ich meine, es gibt einige, die den Schwung für den Super Bowl haben, das Feuerwerk, die Tänzer, bla bla bla – aber mich will da oben mit ‚The A-Team‘ und ‚Perfect‘ doch keiner sehen.“

Mit einem anderen Künstler an seiner Seite könnte sich Ed einen Auftritt beim Super Bowl jedoch weiterhin vorstellen. „Wenn es aber eine Show mit all diesen Dingen geben würde, sagen wir mal von Beyoncé, und sie hätte all die Glocken und Pfeifen und dann gäbe es einen Moment, in dem wir ‚Perfect‘ zusammen singen, dann würde das Sinn für mich ergeben. Aber ich allein, ich weiß nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen“, gab Ed ehrlich zu.