06.09.2020 14:30 Uhr

Deshalb spritzt Chrissy Teigen in der Schwangerschaft Botox

Chrissy Teigen leidet in ihrer Schwangerschaft unter starken Kopfschmerzen. Linderung verschafft ihr ein ungewöhnliches Mittel: das Nervengift Botox.

Chrissy Teigen (34) erwartet mit Ehemann John Legend (41, „All Of Me“) ihr drittes Kind. Auf ihren Social-Media-Kanälen gibt die 34-Jährige regelmäßige Schwangerschaftsupdates. Nun offenbarte sie ihren Fans: Sie lässt sich momentan Botox spritzen – allerdings nicht aus Schönheitsgründen. Das Model will mit den Injektionen seine Schwangerschaftskopfschmerzen in den Griff bekommen.

„Ich bekomme wirklich sehr schlimme Schwangerschaftskopfschmerzen“, schreibt Teigen auf Twitter. „Ich war begeistert, als ich die Erlaubnis erhielt, Botox für die Nackenmuskulatur zusammen mit einer verrückten Kombination aus Betablocker-Spritzen und Radiowellen-Frequenz-Therapie zu bekommen.“ Dank dieser Behandlung sehe sie „endlich Licht am Ende des Tunnels“.

I get really really bad pregnancy headaches. was thrilled to be cleared to do neck muscle botox along with a crazy combo of beta blocker shots and radio wave frequency something something doctor terms. anyhow man it’s just so bad but I see the light finally — chrissy teigen (@chrissyteigen) September 5, 2020

„Kiefer-Botox für mein Zähneknirschen“

Ihren weiblichen Fans rät sie, bei ähnlichen Problemen zu einem Neurologen zu gehen. „Es ist viel besser und sicherer, weil der Neurologe mit deinem Gynäkologen spricht.“ Aber auch außerhalb der Schwangerschaft schwört Teigen auf das Nervengift. „Kiefer-Botox für mein Zähneknirschen war ein MUSS bei meinen regelmäßigen Kopfschmerzen. Bei Migräne kann man es auch hinter die Augenbrauen spritzen lassen. Lebensverändernd!“, erklärt sie in einem weiteren Tweet.

Bereits während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Miles (2) sprach Chrissy Teigen über ihre Schwangerschaftskopfschmerzen. „Ich liebe es, schwanger zu sein“, erklärte sie 2017 auf Twitter. „Aber die Kopfschmerzen, mein Gott. Kann mir jemand helfen? Sagt nicht Wasser, Tylenol, Eisen oder Magnesium. Ich brauche Hexerei.“ Chrissy Teigen und John Legend sind seit 2013 verheiratet. Tochter Luna (4) kam 2016 zur Welt, Sohn Miles folgte 2018.

Jaw Botox for my grinding was a MUST for my regular headaches. You can also do behind the brow for migraines. Life changing. — chrissy teigen (@chrissyteigen) September 5, 2020

Yeah if you have the means to go to a neurologist instead of cosmetic it’s a lot better and safer because they talk to your OB — chrissy teigen (@chrissyteigen) September 5, 2020

(amw/spot)