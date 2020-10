Deshalb wählt Kirstie Alley wieder Trump

19.10.2020 13:37 Uhr

Schauspielerin Kirstie Alley hat auf Twitter erklärt, warum sie im November wieder Trump wählen wird. Ihr Argument können viele andere User nicht ganz nachvollziehen...

Am 3. November sind in den USA Präsidentschaftswahlen und Schauspielerin Kirstie Alley (69, „Kuck mal, wer da spricht!“) wird erneut Donald Trump (74) ihre Stimme geben. Die 69-Jährige hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie den Amtsinhaber unterstützt und teilt auch in den sozialen Medien ihre politischen Ansichten mit ihren Fans. Nun erklärte sie dort auch, warum sie Trump wählt.

„Ich stimme für @realDonaldTrump, weil er KEIN Politiker ist“, twitterte die Schauspielerin. „Ich habe ihn vor 4 Jahren aus diesem Grund gewählt und werde aus diesem Grund wieder für ihn stimmen. Er erledigt die Dinge schnell und er wird die Wirtschaft schnell ankurbeln. Da habt ihr es, Leute, da habt ihr es.“

I’m voting for @realDonaldTrump because he’s NOT a politician. I voted for him 4 years ago for this reason and shall vote for him again for this reason. He gets things done quickly and he will turn the economy around quickly. There you have it folks there you have it?

— Kirstie Alley (@kirstiealley) October 17, 2020