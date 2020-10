13.10.2020 09:06 Uhr

Designerin Sarah Kern hat erneut geheiratet

Sarah Kern hat auf Malta erneut geheiratet. Am vergangenen Wochenende nahm sie ihren Verlobten Matthew Cardona zum Mann. Es ist bereits ihre dritte Ehe.

Aller guten Dinge sind drei. Das dachte sich womöglich auch Designerin Sarah Kern (51, „Leben!“), die sich erneut getraut hat. Wie sie selbst in mehreren Instagram-Storys mitteilte, nahm sie ihren Verlobten Matthew Cardona (44) am 10. Oktober auf Malta zum Ehemann. „Es war so schön, wie im Märchen“, erzählt die Ex-Frau von Designer Otto Kern (1950-2017). Alles sei wie bei einer Feen-Hochzeit gewesen. Am Mittwoch wolle sie zusätzlich ein Video von den Feierlichkeiten mit ihren Fans teilen.

Für Kern war es bereits die dritte Hochzeit. Nach vier Jahren Ehe ließen sich Otto und Sarah Kern im Jahr 1999 scheiden, 2008 heiratete sie Goran Munizaba. Diese Beziehung scheiterte wiederum etwa zwei Jahre später. Von beiden Männern hat Kern jeweils ein Kind, Sohn Olivier von Kern und Sohn Romeo von Munizaba. Seit 2018 lebt Kern auf Malta und verlobte sich dort im Mai 2020 mit dem Geschäftsmann Cardona.

(dr/spot)