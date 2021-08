Destiny’s Child: Steht jetzt doch ein Comeback bevor?

19.08.2021 17:26 Uhr

Destiny’s Child lassen ihre Fans an ein Comeback glauben, nachdem sie ihr Logo in den sozialen Netzwerken änderten.

Die Girlgroup, die aus Beyoncé Knowles, Kelly Rowland und Michelle Williams besteht, heizten die Gerüchteküche an, nachdem ihre Accounts auf Facebook und Twitter einen neuen Anstrich bekamen.

Destiny’s Child wurden erst kürzlich zusammen gesehen

Im Mai veröffentlichte Michelle eine Tonaufnahme von einem Treffen mit ihren zwei Bandkolleginnen. Darin kommentieren Beyoncé und Kelly ihre Buchveröffentlichung „Checking In: How Getting Real about Depression Saved My Life – and Can Save Yours“ (auf Deutsch in etwa: ‚Checking in: Wie es mein Leben rettete — und auch deines retten kann — ehrlich über Depression zu reden‘).

Außerdem deutete Beyoncé an, an neuer Musik zu arbeiten. Ihr letztes Studioalbum veröffentlichte die legendäre Sängerin 2016 mit „Lemonade“. Danach folgten der Soundtrack zu ‚König der Löwen‘ (2019) und das Visual-Album ‚Black Is King‘ (2020).

Fans fordern ein Comeback

Destiny’s Child standen zuletzt 2018 gemeinsam auf der Bühne, als sie beim Coachella-Festival ein Medley der Songs ‚Lose My Breath‘, ‚Say My Name‘ und ‚Soldier‘ zum Besten gaben. Ob die Änderung des Logos der Band tatsächlich auf neue Musik aus ihrer Richtung deuten lässt, bleibt abzuwarten. Ihre Fans würde es freuen, denn in den sozialen Netzwerken fordern sie schon seit Jahren ein Comeback der erfolgreichen Girl Group des letzten Jahrzehnts.