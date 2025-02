Zum Schutz vor Elon Musk Deutliches Statement: Sheryl Crow spendet an den öffentlichen Rundfunk

Sheryl Crow mit einem klaren Statement gegen Elon Musk. (ili/spot)

SpotOn News | 15.02.2025, 13:53 Uhr

US-Sängerin Sheryl Crow hat sich von ihrem Fahrzeug getrennt und will das Geld an den öffentlichen Rundfunk spenden - ein klares Statement gegen Elon Musk.

Sheryl Crow (63) hat ein deutliches Zeichen gegen Tesla-Chef Elon Musk (53) gesetzt. Wie die Sängerin auf Instagram mitteilte, hat sie sich von ihrem Tesla-Fahrzeug getrennt und will den Erlös an den öffentlichen Rundfunk NPR (National Public Radio) spenden. "Es kommt eine Zeit, in der man entscheiden muss, mit wem man sich verbünden will", erklärte die Musikerin in ihrem Post.

"Meine Eltern haben immer gesagt, man ist, mit wem man sich umgibt", schrieb Crow zu einem Video, das zeigt, wie ihr schwarzer Tesla auf einem Hänger abgeschleppt wird. Sie winkt ihm strahlend nach und schreibt: "Also tschüss Tesla."

Das Geld werde sie an NPR spenden, "der von Präsident Musk bedroht wird", wie sie schreibt. Sie habe die Hoffnung, "dass die Wahrheit weiterhin ihren Weg zu denen findet, die bereit sind, die Wahrheit zu erkennen", heißt es in dem Post weiter.

Drastische Kürzungen unter Trump

Zum Hintergrund der Aktion fasst "The Hollywood Reporter" zusammen: Seit seinem Amtsantritt als US-Präsident geht Donald Trump (78) verstärkt gegen Nachrichtenorganisationen vor, deren Berichterstattung ihm nicht gefällt. Zuletzt richtete sich seine Kritik vor allem gegen die beiden nicht-kommerziellen Senderketten PBS (Public Broadcasting Service) und NPR. Der von Trump ernannte neue Vorsitzende der Medienaufsicht FCC, Brendan Carr, hat eine Untersuchung gegen NPR- und PBS-Mitgliedssender eingeleitet.

Gleichzeitig versucht Musks inoffizielle Regierungsbehörde DOGE im Rahmen von Trumps Bemühungen, die Ausgaben drastisch zu kürzen, "ganze Behörden" aus der US-Bundesregierung zu streichen und Arbeitsplätze sowie ausgewählte Programme zu reduzieren.

Mit ihrer Aktion reiht sich Sheryl Crow in eine wachsende Zahl von Prominenten ein, die sich öffentlich gegen Musks Politik positionieren. Die Sängerin ist für ihre kritische Haltung gegenüber der aktuellen US-Regierung bekannt und nutzt ihre Reichweite immer wieder für politische Statements.