Deutsch-Rap: Alles über Rapperin Loredana

Samstag, 13. Juli 2019 17:10 Uhr

Zuletzt stand die erfolgreiche Rapperin Loredana in den Schlagzeilen, nachdem ihr im Mai vorgeworfen wurde, mit ihrem Bruder einem Ehepaar 800.000 Euro abgezockt zu haben. Nach kurzfristiger Festnahme kam die Schweizerin wieder frei. Doch Loredana sorgt auch mit ihrer erfolgreichen Musik für Schlagzeilen. Wie tickt die 23-jährige eigentlich privat, abseits von Vorwürfen und Mega Hype?

In den deutschen Charts startet die kosovarische Rapperin momentan voll durch. Mit Singles wie “Bonnie&Clyde”, “Romeo&Juliet” oder “Labyrinth”, konnte sie sich seit 2018 in den Deutschen Top 10 Charts etablieren. Ihre Debütsingle “Sonnenbrille”, welche vergangenes Jahr erschien, hat mittlerweile stolze 48 Millionen Klicks auf YouTube.

Von ihrer Kindheit bis heute

Aufgewachsen ist die Rapperin im neunten Stockwerk eines Hochauses in Emmenbrücke, nahe Luzern. Dort lebte sie mit ihrer Mutter und neun (!) älteren Geschwistern. Böse Zungen bezeichnen den Block auch als „Problemviertel“.

Eigentlich ist rappen Neuland für die gebürtige Luzernerin. Vor ihrem musikalischen Durchbruch war die 23-jährige als Instagram-Influencerin tätig, wo sie 1,5 Millionen Follower hat. Ihr Ehemann Mozzik (23), brachte sie schließlich dazu sich im rappen auszuprobieren. Als einer der erfolgreichsten Rappern Albaniens war der 23-jährige wohl der perfekte Mentor. Der Rest ist Geschichte.

Seit 2017 ist Loredana Zefi mit ihrem Mann Mozzik (bürgerlich Gramoz Aliu) zusammen. Der Musiker hat ebenfalls kosovarische Wurzeln. Bevor die Hype-Award Gewinnern ihren Mann kennen gelernt hat, führte sie ein weitestgehend normales Leben. Doch 2017 änderte sich alles. Mozzik pushte nicht nur die Anzahl ihrer Instagram-Follower, sondern auch ihre Musikkarriere. Seit dem 18.12.2018 sind die beiden Eltern einer kleinen Tochter.

In der Öffentlichkeit zeigt sich die junge Mutter gerne in lässiger Kleidung und in XXL-Pullis. Ihre Hater werfen ihr deswegen vor keine „echte“ Lady zu sein. Die Blondine kümmert die Meinung ihrer Kritiker allerdings wenig. Für sie zählt nur, dass ihr Mann und ihre Tochter sie als richtige Frau kennen. Eine sehr konservative Einstellung.

Betrugsvorwürfe gegen Loredana

In ihrer Heimat, der Schweiz, ist Loredana der jüngeren Generation vor allem durch ihre Musik bekannt. Doch seit ihren Betrugsvorwürfen im Mai, assoziert sie ihr Heimatland vor allem mit Kriminalität. Die 23-jährige soll mit einem ihrer Brüder ein nichtsahnendes Ehepaar betrogen und erpresst haben (wir berichteten). Anfang Mai saß die Schweizerin kurzzeitig in Haft. Die Künstlerin sagte Ende Mai alle Festivals und Konzerte diesen Sommer ab. Wahrscheinlich wegen den laufenden Ermittlungen.

Nachdem sie freigelassen wurde, wurden ihre Konten und das komplette Geld darauf beschlagnahmt. Dennoch gönnte sie sich darauf ein neues Auto in „bar“. Verhungern wird sie jedenfalls nicht.

