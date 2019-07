Deutsch Rap: Wer ist eigentlich dieser Dardan?

Sonntag, 21. Juli 2019 21:55 Uhr

2017 schaffte Dardan gemeinsam mit Eno den großen Durchbruch. Ihre Single “Wer macht Para” hat mittlerweile über 26 Millionen Klicks auf YouTube. Doch wer ist eigentlich dieser 21-jährige?

In den vergangenen zwei Jahren konnte sich der Newcomer mit kosovo-albanischen Wurzeln eine erfolgreiche Karriere aufbauen. Dieses Jahr schaffte er es bereits mehrmals in die Top 20 der Charts, unter anderem mit “Coco Mama” (4) und “Licht” (Platz 19) . Mit “Wer macht Para 2”, landeten Dardan und Eno zuletzt auf Platz fünf der Deutschen Charts und somit einen weiteren Erfolgshit.

Aktuell steht er bei Universal Music unter Vertrag. Der Deal mit der Plattenfirma sicherte ihm seiner Aussage nach bereits jetzt mit seinen zarten 20 Jahren die Rente. Die Debütsingle “Hallo Deutschrap” veröffentlichte er dabei 2017 nach dem Motto Just for Fun und ohne große Ambitionen. Jedoch standen die Labels bereits kurz nachdem die Single raus kam Schlange bei dem gebürtigen Schwaben.

Damals Bäcker heute Rapper

Im Gegensatz zu einiger seiner Rap-Kollegen ist Dardans bürgerlicher Name zugleich sein Künstlername. Dardan Mushkolaj wurde am 2.Oktober 1997 in Stuttgart geboren. Schon in seiner Jugend begann der gebürtige Schwabe zu rappen. Nebenbei spielte er zunächst Fußball, betrieb dann Kampfsport. Mit einer Körpergröße von 1,93m, gehört er zu den größten Rappern der Szene.

Bis zu seinem Durchbruch 2017 arbeitete der Mädchenschwarm als Bäcker. Aufgrund seiner kosovo-albanischen Abstammung hatte der Rapper lange keine offizielle Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Erst 2018 erhielt er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis.

Fliegende BHs

Neben seinem Aussehen polarisiert der Künstler vor allem durch seine Lyrics. Mit Songtexten wie “Facetime” singt er sich in zahlreiche Frauenherzen. Liebesgeständnisse auf Instagram gehören mittlerweile genauso zu seinem Alltag wie BH’s die auf die Bühne fliegen.

Dabei besteht der Musiker darauf, dass er nur über Dinge rappt die ihm wirklich passiert sind. „Ich würde niemals über Dinge rappen von denen ich keine Ahnung habe“, erzählt er gegenüber der Schweizer-Zeitung „Tagesanzeiger“.

Unsere Wertung

Texte: 4 von 5 Sternen. Dardans Texte sind meistens poetisch aufgebaut. Hinter den Tracks steckt also eine Menge Arbeit. Zudem scheint er in seinen Songs wirklich nur Dinge zu thematisieren von denen er Ahnung hat – also von Frauen und Geld.

Beat: 4 von 5 Sternen. Die Beats sind an sich wenig abwechslungsreich aber dennoch innovativ. Mit vollem Bass sorgen sie für gute Laune pur.

Ohrwurm-Faktor: 2 von 5 Sternen. Die aufwendig geschriebenen Texte bleiben nur schwer im Kopf hängen. Dennoch machen diese Dardan’s Musik qualitativer als die einiger seiner Rap-Kollegen.