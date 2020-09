25.09.2020 14:30 Uhr

„Deutschland 89“: Das große Finale ist da

Nach "Deutschland83" und "Deutschland86" folgt mit "Deutschland89" das Finale der preisgekrönten Serie. In Staffel drei fällt die Mauer.

Es heißt Abschiednehmen von der „Deutschland“-Trilogie. Nach „Deutschland83“ (2015) und „Deutschland86“ (2018) bildet „Deutschland89“ den krönenden Abschluss für die Serie.

Das Ende einer preisgekrönten Serie

„Deutschland83“, so der Titel der ersten Staffel, ist Ende 2015 erschienen – damals noch im Free-TV. Doch die Quoten konnten nicht überzeugen. Es kam zum Wechsel in den Streamingbereich. Die zweite Staffel, „Deutschland86“, wurde im Oktober 2018 bei Amazon Prime Video veröffentlicht.

Für „Deutschland83“ gab es zahlreiche Preise, darunter den International Emmy Award in der Kategorie „Dramaserie“ sowie den Grimme-Preis. Hauptdarsteller Jonas Nay (30) konnte sich zudem 2016 über die Auszeichnung als bester Schauspieler beim Deutschen Fernsehpreis freuen. Er wurde für „Deutschland 83“ und „Tannbach – Schicksal eines Dorfes“ geehrt.

Im Zentrum der „Deutschland“-Trilogie steht Oberfeldwebel und Grenzsoldat Martin Rauch, den Jonas Nay spielt. Er wird in Staffel eins als DDR-Spion – Codename Kolibri – in den Westen geschickt. Dort soll er die Bundeswehr ausspionieren und die weiteren Pläne der NATO aufdecken. In Staffel zwei, die einen Zeitsprung von drei Jahren vornimmt, fristet Martin Rauch sein Dasein in Afrika, bis er eine neue, gefährliche Mission antritt. Doch ist er weiterhin zu 100 Prozent heimatverbunden?

Darum geht es in „Deutschland89“

Am 9. November 1989 fällt der „antifaschistische Schutzwall“ und der kaltgestellte und berühmt-berüchtigte DDR-Spion Martin Rauch wird von den Ereignissen überrollt. Nicht nur er verliert durch die friedliche Revolution im November 1989 plötzlich seine Identität und Heimat, auch seine Genossen des Auslandsgeheimdienstes der DDR (HVA) werden praktisch über Nacht arbeitslos – und so zum Finale des Kalten Krieges vor die Frage gestellt, wie sie sich in diesem Chaos positionieren wollen.

Zum großen Bruder, dem KGB, wechseln? Gleich den Sprung in den Westen wagen, um dort als Agent für einen feindlichen Dienst neu zu beginnen? Als Geschäftsmann die internationalen Kontakte spielen lassen? Oder das gehortete Geld und Gold einpacken, und sich einen Platz an der Sonne sichern? Wie in jeder Krise tun sich jede Menge Chancen auf – aber es drohen auch neue Gefahren im undurchsichtigen Dickicht des legendären Wende-Winters und dem gnadenlosen Spiel der Spione.

Die acht Folgen von „Deutschland89“ sind hierzulande ab 25. September 2020 bei Amazon Prime Video verfügbar.

(cam/spot)