Ab 10. November „Deutschland grillt den Henssler“: Das steckt hinter der neuen Show

Steffen Henssler (li.) wird sich mit Christian Rach duellieren. (jom/spot)

SpotOn News | 10.11.2024, 09:30 Uhr

Steffen Henssler stellt sich einer neuen Herausforderung: Der Koch tritt in "Deutschland grillt den Henssler" gegen die ganze Nation an. So funktioniert die Show.

Steffen Henssler (52) ist mit einem neuen "Grill den Henssler"-Special zurück. Ab 10. November (20:15 bei VOX, auch bei RTL+ verfügbar) wird "Deutschland grillt den Henssler" immer sonntags und in insgesamt vier Folgen zu sehen sein. Henssler wird darin gegen Vertreterinnen und Vertreter aller Bundesländer antreten.

"Grill den Henssler": Hintergrund

2013 ging "Grill den Henssler" auf Sendung. Die Kochshow ist eine Überarbeitung der Formate "Die Kocharena" und die "Promi Kocharena". Drei Promis treten darin in Kochduellen gegen den Profi Steffen Henssler an und bekommen dabei Tipps von Profiköchen. Der jeweilige Gang wird im Anschluss an das Kochen von einer Jury bewertet, ohne dass diese weiß, welcher Teller von wem stammt.

Sowohl Henssler als auch die Promis erspielen Gang um Gang Punkte, am Ende wird ein Sieger gekürt. Henssler verließ 2017 "Grill den Henssler", kehrte jedoch zur Freude der Fans 2019 zurück (in der Zwischenzeit wurde das Format "Grill den Profi" gezeigt). Ob Muttertag-Special, Zwillings-Special oder zuletzt wieder ein Sommer-Special: "Grill den Henssler" hat bereits einige Sonderfolgen hinter sich gebracht. Mit "Deutschland grillt den Henssler" wird es jetzt erneut ein Spezial geben.

"Deutschland grillt den Henssler": Promipaten für alle 16 Bundesländer

"Grill den Henssler"-Moderatorin Laura Wontorra (35) führt durch das Spezial, in dem pro Ausgabe vier Bundesländer gegen Steffen Henssler antreten. Repräsentiert werden diese von Teams, die aus Promis und erfahrenen Köchen bestehen. Gemeinsam stehen die Bundesländer für das Team Deutschland, das sich als Gesamtsieger den Pokal gegen Henssler holen will. Am Ende jeder Folge wird der Gewinner des jeweiligen Duells durch "abwechselnde Jury-Überraschungen, unter anderem eine Publikumsjury" ausgemacht, wie es laut VOX-Ankündigung heißt. In den Koch-Challenges werden jeweils die kulinarischen Traditionen der Länder miteinfließen.

In der ersten Folge wird Fußballstar Aílton (51) mit Traditionskoch Stefan Schröder für Bremen antreten. Zudem vertritt sein in Greifswald geborener Fußballkollege Felix Kroos (33) mit Koch André Domke das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für Hamburg treten der Rapper Das Bo (48) und Klaus Moritz an. Im Duell Henssler gegen das Saarland wartet eine besondere Überraschung: Der in St. Ingbert geborene "Grill den Henssler"-Juror Christian Rach (67) tritt für sein Heimatland an und wird sich erstmals mit Kollege Henssler duellieren.

Welche Stars sind in den weiteren Folgen mit dabei? Am 17. November treten an: Moderator Marco Schreyl mit Traditionsköchin Cosima Bachmann und ihrem Sohn André für Thüringen, Schwimmer Lukas Märtens mit Danny Wienbeck für Sachsen-Anhalt, Komikerin Ilka Bessin mit Jörg Thiele für Brandenburg und Comiczeichner Brösel mit Koch Gunnar Hesse für Schleswig-Holstein.

Am 24. November wollen Julian F.M. Stoeckel und Gina Kahl-Reißner für Berlin den Sieg holen. Moderatorin Inka Bause und Luisa Herrmann treten für Sachsen, Musiker Guildo Horn und Frank Brunswig für Rheinland-Pfalz sowie Jochen Schropp mit Katrin Neugebauer für Hessen an.

Am 1. Dezember werden Moderatorin Frauke Ludowig und ihr Bruder, Traditionskoch Frank Ludowig, ein Team für Niedersachsen bilden. Für Baden-Württemberg kämpfen Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Werner Fitterling, für Bayern Moderator Stefan Mross und Muk Röhrl und für Nordrhein-Westfalen Komiker Paul Panzer und Heiko Hörnecke.