Aus der Haft auf den roten Teppich Kida Khodr Ramadan: Seine kleinen Kinder halten ihn in Deutschland Kida Khodr Ramadan übt Kritik an der deutschen Gesellschaft. In einem Interview spricht er über wachsenden Rassismus, aber auch über seine Dankbarkeit gegenüber dem Land, das ihn einst als Flüchtlingskind aufnahm. Dennoch spielt er mit dem Gedanken, seine Wahlheimat zu verlassen.