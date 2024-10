Castings ab 18. September zu sehen Beatrice Egli: Dieter Bohlens „DSDS“-Sprüche „sind milder geworden“ Beatrice Egli feiert ihren TV-Einstand als „DSDS“-Jurorin. Wie sie die Castings im Europa-Park in Rust erlebt hat, was sie an ihrer Jury-Rolle schwierig findet und wie sie sich mit ihren Jury-Kollegen versteht, erzählt sie im Interview.