Bundestagswahl am 23. Februar Deutschland wählt: Diese Sondersendungen stehen auf dem Programm

Deutschland wählt am 23. Februar 2025 einen neuen Bundestag. (ncz/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 15:56 Uhr

Am Sonntag findet die vorgezogene Bundestagswahl 2025 statt. Vom "Bürger-Speed-Dating" bis zur "Berliner Runde": Diese Sondersendungen liefern am Wochenende Hochrechnungen, Analysen und aktuelle Interviews.

Die Spannung steigt: Am 23. Februar hat Deutschland die Wahl. Wer soll die Bundesrepublik künftig regieren? Wem verpassen die Wählerinnen und Wähler die rote Karte? Zum Endspurt des Wahlkampfs zur vorgezogenen Bundestagswahl 2025 gibt es nochmal eine Entscheidungshilfe, am Sonntag stehen dann in Sondersendungen erste Hochrechnungen, Analysen und Einordnungen an. Ein Überblick über die geplanten Sendungen zur Wahl.

Video News

ARD

Im Ersten beginnt die Berichterstattung zur Bundestagswahl im Anschluss an einen Wintersport-gefüllten Tag um 17:10 Uhr mit der Sondersendung "Bundestagswahl 2025" mit Markus Preiß und Jessy Wellmer, die sich mit Berichten, Hintergründen und politischen Gesprächsgästen live aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin melden. Um kurz nach 18:00 Uhr präsentiert Jörg Schönenborn die Prognose sowie im weiteren Verlauf der fast dreistündigen Sendung aktuelle Hochrechnungen und erste Analysen. Zudem gibt es Liveschalten zu den Wahlpartys der Parteien mit ersten Reaktionen und Stimmen.

Ab 20:15 Uhr diskutieren Oliver Köhr und Bettina Schausten in der "Berliner Runde" mit Parteivertretern, die laut aktueller Hochrechnung am Wahlabend in Fraktionsstärke in den neuen Bundestag einziehen werden. Um 21:15 Uhr folgen die "Tagesthemen extra" sowie ab 21:30 Uhr der Polittalk mit Caren Miosga.

ZDF

Im ZDF begrüßen Stefan Leifert und Shakuntala Banerjee ab 17:20 zu einer Sondersendung aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin mit Hochrechnungen, Analysen und Interviews mit Spitzenkandidaten und Parteienvertretern. Zudem berichten die Hauptstadtkorrespondenten aus den Parteizentralen und von den Wahlfeiern.

Ab 20:15 Uhr strahlt das ZDF ebenfalls die "Berliner Runde" aus. Um 21:45 folgt das "heute journal" aus Mainz und danach ein "maybritt illner spezial" zur Bundestagswahl.

RTL

RTL meldet sich am Sonntag von 17:00 bis 20:15 Uhr live mit der Sondersendung "Bundestagswahl 2025 – Entscheidung für Deutschland". Roberta Bieling und Christopher Wittich sowie RTL-Politikchef Nikolaus Blome melden sich mit Prognosen und Hochrechnungen und zeigen Liveschalten zu Reportern bei allen größeren Parteien in Berlin.

Sat.1 und ProSieben

Am Vorabend des Wahltags geben Sat.1, ProSieben und Joyn noch unentschlossenen Wählerinnen und Wählern die Gelegenheit, eine Last-Minute-Entscheidung zu treffen. Am Samstag ab 20:15 Uhr stellen sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck und AfD-Chefin Alice Weidel in der Sendung "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" den Fragen von zehn Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 19 bis 70 Jahren. Die fünf Frauen und fünf Männer dürfen im 1:1-Gespräch ihre persönlichen Fragen stellen und haben dafür jeweils drei Minuten Zeit. Moderiert wird die Sendung von Paul Ronzheimer und Linda Zervakis.

Am Wahltag berichten Sat.1 und ProSieben ab 17:45 Uhr in einem "newstime SPEZIAL" live über die Bundestagswahl – mit aktuellen Prognosen, Hochrechnungen und Analysen sowie ersten Stimmen aus Berlin. Sat.1 klinkt sich bereits nach der ersten Hochrechnung um 18:15 Uhr aus, um eine Ausgabe von "The Biggest Loser" zu senden, ProSieben bleibt bis 19:05 Uhr auf Sendung.