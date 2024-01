Beim traditionellen Gottesdienst Funkelnde Hommage: So erinnert Prinzessin Kate zu Weihnachten an Diana Am ersten Weihnachtstag besucht die britische Königsfamilie traditionell den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Und auch Diana war am 25. Dezember ein wenig dabei: Prinzessin Kate erinnerte mit besonderen Schmuckstücken an ihre viel zu früh verstorbene Schwiegermutter.