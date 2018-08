Diane Kruger: Ein New Yorker Haus mit Norman Reedus?

Freitag, 10. August 2018 19:50 Uhr

Diane Kruger hat sich gemeinsam mit ihrem Freund Norman Reedus ein Haus in New York gekauft. Die 42-jährige Schauspielerin und der 49-Jährige wohnten bereits zuvor nicht weit voneinander entfernt, in nur zehn Minuten konnten sie beisammen sein.

Nun aber scheint selbst die kurze Entfernung zu weit für das Paar geworden zu sein, denn das ‘Wall Street Journal’ berichtet, Kruger und Reedus hätten sich im West Village der Megametropole ein Stadthaus im “Federal Style” gegönnt. Nach mehreren Monaten, in denen die beiden bereits auf der Suche nach einer passenden Luxusunterkunft gewesen sein sollen, entschieden sie sich jetzt angeblich für das 1835 erbaute, bereits öfters renovierte und 350 Quadratmeter große City-Domizil. Bezahlt haben sollen Kruger und ihr Liebster für die Bleibe, die über einen Garten, eine Dachterrasse, vier Bäder und fünf Schlafzimmer verfügt, umgerechnet rund zehn Millionen Euro.

Schwangerschaftsgerüchte

Kürzlich wurden Gerüchte lauter, der deutsche Hollywood-Export sei schwanger und erwarte somit sein erstes Kind. Auch deshalb interpretieren viele Medien den Hauskauf nun als Bestätigung dieser Gerüchte, die vor einigen Wochen von dem Magazin ‘Us Weekly’ verbreitet wurden. Von offizieller Seite fehlt bislang die Bestätigung einer Schwangerschaft, aber die ‘Troja’-Darstellerin zeigt sich in letzter Zeit auf ihrem Instagram-Account verdächtigerweise nur noch in Porträtaufnahmen, ihr Bauch bleibt versteckt.

Diane Kruger und Norman Reedus, der ebenfalls Schauspieler ist und ab Oktober in der neunten Staffel von ‘The Walking Dead’ zu sehen sein wird, haben sich 2015 am Set des Films ‘Sky’ kennen und lieben gelernt. Reedus hat bereits einen 18-jährigen Sohn namens Mingus mit Model Helena Christensen. Die ‘Das Vermächtnis der Tempelritter’-Schauspielerin arbeitet zur Zeit an dem Thriller ‘The Operative’, in dem sie neben Martin Freeman zu sehen sein wird.