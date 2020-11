27.11.2020 13:41 Uhr

Diane Kruger ist dankbar für ihre „kleine Familie“

Diane Kruger zeigt ihre kleine Familie nur selten. An Thanksgiving machte die Schauspielerin eine Ausnahme und teilte ein süßes Video von Partner Norman Reedus und ihrer gemeinsamen Tochter.

Einblicke in das Familienleben von Diane Kruger (44, „Troja“) bekommen Fans nur selten. An Thanksgiving machte die deutsche Schauspielerin eine Ausnahme. Auf Instagram teilte sie ein süßes Video, in dem ihr Lebensgefährte, der US-Schauspieler Norman Reedus (51, „The Walking Dead“), mit ihrer gemeinsamen Tochter in deren Kinderzimmer spielt und das Alphabet singt.

„Es gibt viele Dinge, für die ich dankbar bin, meine Freunde, meine Kollegen… dieses Jahr bin ich dankbar, dass ich gesund bin und mit meiner kleinen Familie zusammen bin… auch wenn ich an so viele Menschen denken muss, die dieses Jahr ihre verloren haben“, kommentiert Kruger den Post. „Möge dieser Tag uns daran erinnern, was wir haben und was wir schätzen müssen.“

Diane Kruger ist seit 2016 mit dem „The Walking Dead“-Star liiert. Ihre gemeinsame Tochter kam 2018 zur Welt. Norman Reedus ist zudem Vater des 21-jährigen Mingus, der aus einer früheren Beziehung mit dem dänischen Model Helena Christensen (51) stammt.

(eee/spot)