Diane Kruger: Mutiert sie jetzt vollkommen zur Öko-Mutti?

Donnerstag, 9. Mai 2019 07:30 Uhr

Neu-Mama Diane Kruger (42) fühlt sich durch ihre neue Rolle als Mutter verändert. So achtet sie heute noch bewusster auf Nachhaltigkeit als früher. „Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen mit Recyceln und Kompostieren“, so die aus Niedersachsen stammende Hollywood-Schauspielerin.

Im Interview mit der Illustrierten „Gala“ verriet sie weiter: „Ich verzichte auf Plastikflaschen, wenn ich zum Beispiel Orangensaft kaufe. Außerdem verwende ich Tupperware.“ Und wenn es um ihre sechs Monate alte Tochter gehe, sei für sie völlig klar: „Ich benutze Öko-Windeln.“

Vorbildlich

Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass auch die Stars in Hollywood fernab der „Friday for Future“-Bewegung ein neues Bewusstsein für den Naturschutz in ihrem Alltag entdecken. Daumen nach oben dafür, Diane!