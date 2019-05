Diane Kruger: „Nein, ich bin fertig!“

Montag, 6. Mai 2019 22:09 Uhr

Diana Kruger hat ihre Familienplanung abgeschlossen. Die ‚Aus dem Nichts‘-Schauspielerin, die mit ihrem Partner Norman Reedus eine sieben Monate alte Tochter hat, hält sich seit Jahren bedeckt in Sachen Privatleben. Doch nun hat sie eine Ausnahme gemacht und über ihre weitere Familienplanung gesprochen.

So wurde sie im Interview mit ‚People‘ gefragt, ob sie sich noch weitere Kinder wünsche. Ihre klare Antwort: „Nein, ich bin fertig. Norman hat einen 19-jährigen Sohn, also denke ich, unsere Familie ist ziemlich komplett.“ Und auch über ihre kleine Tochter verliert sie ein paar Worte: „Sie ist nicht wirklich girly, sie ist eher jungenhaft.“ Trotzdem kaufe sie ihr gerne ein paar besondere Chanel-Teile: „Es macht Spaß, ein Mädchen zu haben, würde ich sagen.“

Auch der Vater der Kleinen sei total hin und weg, erklärt die Schauspielerin scherzhaft: „In seinem Blick liegt bedingungslose Liebe, wenn er sie ansieht. Ich wünschte, er würde mich so anschauen.“

Fleissig im Fitness-Studio

Auf Instagram hatte die 42-Jährige vor einigen Wochen ein Foto von sich mit Sporthose und Bikini-Top in einem Fitnessstudio hochgeladen und ihren Fans so einen Blick auf ihren After-Baby-Body gewehrt. Neben den Social Media-Post schrieb die hübsche Blondine, die in dem Hollywood-Blockbuster ‚Troja‘ bereits neben Superstars wie Brad Pitt und Orlando Bloom zu sehen war, dass sie stolz auf sich sei und dem weiblichen Körper Tribut zollt. „Gebe ich an? Zur Hölle, ja. Denn es war harte Arbeit, meine Bauchmuskeln wiederzubekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass das nach einer Schwangerschaft möglich wäre und vor allem in meinem Alter“, schrieb Kruger voller Stolz.

Die deutsche Schauspielerin verriet in ihrem Post außerdem, dass sie keinen Trainer hat: „Ich habe keinen Trainer, aber ich habe mich dafür eingesetzt, meinen Körper zurückzubekommen.“