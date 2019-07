Diane Kruger über ihre Tochter: „Sie sabbert überall hin“

Samstag, 20. Juli 2019 08:49 Uhr

Diane Kruger plaudert süße Details über ihr Familienleben aus. Die Filmschönheit und ihr Freund Norman Reedus sind normalerweise streng darauf bedacht, ihre Tochter aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. So ist nicht einmal der Name der kleinen Prinzessin bekannt, die im letzten Herbst zur Welt kam.

In der US-Show ‚Live with Kelly and Ryan‘ ließ sich die Schauspielerin jedoch dazu verleiten, einen Einblick in das Leben der kleinen Familie zu geben. Ihren 43. Geburtstag am Montag (15. Juli) feierte Diane mit ihren beiden Lieben in Paris. „Wir hatten so viel Spaß. Ich bin gerade für Dreharbeiten in Europa und wir filmten in Paris, was so viel Spaß gemacht hat“, schwärmt sie.

„Und Norman, mein Freund, kam zu Besuch und wie ihr wisst, hatten wir gerade ein Baby, also waren wir zu dritt in Paris. Und am Sonntag war der französische Nationalfeiertag, also gab es um Mitternacht Feuerwerke. [Meine Tochter] liebt Paris. Es ist das zweite Mal in ihrem Leben, dass sie in Paris ist.“ Die stolze Mama kann es gar nicht fassen, wie schnell ihr Nesthäkchen wächst. „Sie ist so groß, es ist verrückt. Sie bekommt gerade ihre Zähne, weshalb die Nächte schwer für sie sein können. Sie sabbert überall hin“, lacht Diane Kruger.