Diane Kruger und Norman Reedus ganz schön angeschmiert

Diane Kruger und Norman Reedus haben offenbar einen ähnlichen Geschmack bei Schönheitsbehandlungen. Das prominente Paar postete an diesem Dienstag ein Instagram-Spiegel-Selfie, auf dem beide ihre Zungen vor der Kamera ausstrecken, während sie lehmige, dunkle Gesichtsmasken aufgetragen haben.

Reedus hielt den Schnappschuss mit einem Herz-Emoji fest. Der 50-jährige „Walking Dead“-Star schmierte die Gesichtsmaske nicht nur auf seinem ganzen Gesicht ein, sondern malte sich auch ein kleines Kreuz über den Hals.

Quelle: instagram.com

Name ihrer Tochter noch nicht bekannt

Norman Reedus und Diane Kruger sind seit 2016 zusammen Sie hatten sich am Set des deutsch-französischen Films „Sky“ kennengelernt. Diane, die ihre Karriere als Pariser Model begann, war von 2001 bis 2006 mit dem französischen Filmstar Guillaume Canet verheiratet. Danach war die heute 43-Jährige längere Zeit mit Schauspieler Joshua Jackson liiert, bevor es dann 2016 zur Trennung kam.

Diane und Norman wurden im November letzten Jahres Eltern einer kleinen Tochter. Deren Namen haben sie aber bisher noch nicht bekannt gegeben. Als Diane im Juli in der Talk-Show “ Live With Kelly And Ryan“ auftauchte, stellte sie fest, dass die Kleine „schon so groß“ geworden sei und in letzter Zeit „gezahnt“ habe.