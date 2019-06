Diane Kruger zeigt süßen Papa-Tochter-Moment

Dienstag, 18. Juni 2019 20:38 Uhr

Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger kann sich derzeit nicht beschweren: Im November war die blonde Schönheit das allererste Mal Mutter einer kleinen Tochter geworden!

Gemeinsam mit ihrem 50-jährigen Partner Norman Reedus hielt sie die Schwangerschaft zunächst geheim und zeigte nun ihren Fans pünktlich zum Vatertag ein Schwarz-Weiß-Bild ihrer beiden Liebsten auf ihrer Social-Media-Plattform Instagram.

Die schöne Blondine schrieb nämlich unter das Bild: „Es heißt, Gutes kommt zu denen, die warten. Ich bin so froh, dass ich das getan habe“, kommentierte die ‚Inglorious Basterds‘-Darstellerin. Sie fügte stolz hinzu: „Wir lieben dich, Papa“.

Quelle: instagram.com

Das konnte ihr Liebling nicht unkommentiert lassen und antwortete unter dem Bild, indem er zahlreiche Herzchen-Emojis hinterließ. Auf dem niedlichen Foto, das die 42-Jährige teilte, ist ihre glückliche kleine Familie zu sehen. Ihr Schatz ist zu sehen, wie er ihr kleines Töchterchen auf seiner Brust hält und an sich kuschelt.

Es ist gar nicht lange her, dass die Schauspielerin ein Foto von sich und ihrem Töchterchen postete, das die beiden am Strand zeigte. Auf dem Bild schaut sie in den Sonnenuntergang und hält ihre Kleine auf den Armen. Auf ihrem Instagram-Account kommentierte sie: „Solange ich lebe, wirst du mein Baby sein“.