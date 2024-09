Es ist ein Mädchen DiCaprio-Ex ist Mutter: Das Baby von Nina Agdal und Logan Paul ist da

Model Nina Agdal und YouTube-Star Logan Paul sind nun Eltern. (hub/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 13:51 Uhr

Eine Tochter für die Ex-Freundin von Leonardo DiCaprio: Model Nina Agdal und YouTube-Star Logan Paul sind erstmals Eltern geworden.

YouTube-Star und Wrestler Logan Paul (29) und seine Verlobte, das dänische Model Nina Agdal (32), sind Eltern geworden, wie die beiden auf Instagram bekannt gaben. "Esmé Agdal Paul hat den Chat betreten", schrieb der 29-Jährige neben ein Foto von sich und Agdal. Darauf zu sehen ist das Paar im Krankenhausbett mit seiner kleinen Tochter im Arm. Auch Nahaufnahmen des Babys teilten die frischgebackenen Eltern.

Das dänische Model und der YouTuber gaben ihre Verlobung im Sommer 2023 bekannt, etwa ein halbes Jahr nachdem sie mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen sind. Im April verkündeten sie dann, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Zu einem Foto-Karussell, das die beiden in einem Garten mit vielen blühenden Blumen und Bäumen zeigt, schrieb der US-amerikanische Influencer auf Instagram: "Ein weiterer Paul kommt diesen Herbst."

Nina Agdal war schon mit Leonardo DiCaprio liiert

Nina Agdal ist nicht nur ein gefragtes Model – unter anderem arbeitete sie für "Sports Illustrated" und "Victoria's Secret", sie machte auch durch ihre Beziehung zu Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (49) Schlagzeilen. Das Paar trennte sich im Mai 2017 nach circa einem Jahr. Dem "People"-Magazin zufolge soll es eine freundschaftliche Trennung gewesen sein, die von dem Schauspieler ausgegangen war: "Er ist nicht bereit, sich niederzulassen und ist einfach nicht in der Stimmung, zu heiraten oder Kinder zu haben", sagte die Quelle damals.

Mit Logan Paul scheint Nina Agdal nun den richtigen Partner für sich gefunden zu haben. In einem Interview mit "Daily Front Row" verriet sie laut "Daily Mail" einmal, dass die beiden sich bei einem Event in New York City kennengelernt haben. "Er kam nach oben und wir fingen an zu scherzen. Es fühlte sich sofort so an, als würde ich ihn schon seit Jahren kennen, und jetzt sind wir hier. Es war wild."