Stars Emmy-Verleihung: ‚Shogun‘ räumt alles ab ‚Shogun‘ war der große Gewinner in der zweiten Nacht der Creative Arts Emmys am Sonntag (8. September). Die historische Dramaserie, die auf dem Roman von James Clavell aus dem Jahr 1975 basiert, gewann 14 der 49 Preise des Abends, darunter die Auszeichnung für den besten Gastdarsteller in einer Dramaserie für Nestor Carbonell. Auch ‚The Bear‘ […]