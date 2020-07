Donnerstag, 23. Juli 2020 10:00 Uhr

Dicker Klunker: Demi Lovato hat sich verlobt!

Die US-Sängerin Demi Lovato und der Schauspieler Max Ehrich werden heiraten. Beide machten ihre Verlobung nun öffentlich.

Träume können wahr werden: Der US-amerikanische Schauspieler Max Ehrich (29), der erst seit wenigen Monaten mit der Sängerin Demi Lovato (27, „Confident“) zusammen ist, hat um ihre Hand angehalten. Und sie hat „Ja“ gesagt! Bereits 2011 hatte Ehrich auf Twitter seine Liebe zu Lovato ausgedrückt. Auf Instagram haben beide nun bestätigt, dass sie miteinander verlobt sind.

Sie freut sich auf eine Familie mit ihm

Zu mehreren Fotos, die die beiden unter anderem knutschend am Strand zeigen, erklärt Lovato: „Als ich noch ein kleines Mädchen war, hat mein biologischer Vater mich immer seine ‚kleine Partnerin‘ genannt – etwas, das vielleicht seltsam klang, ohne seinen südlichen, Cowboy-ähnlichen Akzent. Für mich hat es perfekt Sinn ergeben. Und heute ergibt dieses Wort wieder einen perfekten Sinn, aber heute werde ich offiziell die Partnerin von jemand anderem.“

Quelle: instagram.com

Lovato habe bereits bei ihrem ersten Treffen gewusst, dass sie Ehrich liebe. Noch nie sei sie – mit Ausnahme ihrer Eltern – von jemandem so bedingungslos geliebt worden. Sie fühle sich geehrt, ihren Verlobten heiraten zu dürfen. Lovato liebe ihn noch viel inniger, als sie in einem derartigen Kommentar jemals ausdrücken könne, sie sei geradezu ekstatisch, „eine Familie und ein Leben mit dir zu beginnen“. Es könnte also vielleicht auch schon bald Nachwuchs ins Haus stehen. Zudem veröffentlichte Lovato ein Bild von einem dicken Klunker, ihrem Verlobungsring, an ihrem Ringfinger.

Er ist „unendlich verliebt“

Ehrich veröffentlichte ebenfalls mehrere Bilder und erklärte dazu unter andrem: „Worte können nicht ausdrücken, wie unendlich verliebt ich für immer und noch länger in dich bin.“ Er könne ohne das Wunder, Lovato zur Frau zu haben, „keine weitere Sekunde“ auf dieser Welt verbringen. Der Schauspieler könne Gott nicht dankbarer dafür sein, dass er die beiden zusammengeführt habe. Sowohl innerlich als auch äußerlich gebe es für ihn keinen schöneren Menschen auf der Welt.

Quelle: instagram.com

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Gerüchte über eine mögliche Verlobung von Lovato und Ehrich gegeben. Bekannt wurde die Beziehung der beiden erst im März 2020. Zum Jahreswechsel hatte Lovato sich von ihrem vorangegangenen Freund, dem Model Austin Wilson, getrennt.

(wue/spot)