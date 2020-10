Diddy gründet eigene Partei für Afro-Amerikaner

18.10.2020 21:20 Uhr

Diddy geht in die Politik. Der Rapper gründete jetzt eine eigene Partei, die sich für die Interessen von Schwarzen in den USA einsetzt.

Die vergangen vier Jahre unter Präsident Donald Trump (74) haben viele Stars politisiert. Bestimmter als früher äußern sich Prominente wie Demi Lovato (28), Chrissy Teigen (34) und Taylor Swift (30) zur aktuellen Lage im Weißen Haus.

Diddy (50) geht aber noch einen Schritt weiter. Er gründete jetzt seine eigene Partei.

Die neugegründete „Our Black Party“-Partei will sich ganz gezielt für die Interessen der schwarzen Bevölkerung in den USA einsetzen. Zunächst einmal ginge es darum, dass Afro-Amerikaner die gleichen Partizipationsmöglichkeiten erhalten wie die weißen Bürger.

Auf der Website heißt es: „Unsere Schwarze Partei existiert, um eine politische Agenda voranzubringen, die sich mit den Bedürfnissen der Schwarzen befasst. Wir stellen uns ein Amerika vor, in dem die Schwarzen frei an den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen teilhaben können. Wir werden die politische Agenda der Schwarzen vorantreiben, indem wir eine Koalition von Menschen und Organisationen entwickeln, die sich für den Aufbau der politischen Macht der Schwarzen einsetzen und sich vehement für einen radikalen Wandel einsetzen, der die Lebensqualität der Schwarzen in Amerika dramatisch verbessert.“

Quelle: instagram.com

Diddy selbst hält sich bei der politischen Arbeit eher im Hintergrund. Sein Bild prangert nirgendwo riesig auf der Website, dafür spricht er in Interview und auf Twitter viel über sein neues Projekt.

Diese Woche tweete er: „Ich launche mein bisher mutigstes Projekt. Ich gründe eine schwarze, politische Partei mit einigen jungen, schwarzen, gewählten Politiker*innen und Aktivist*innen. Sie heißt Our Black Party. Es spielt hier keine Rolle, ob du sonst ein Republikaner oder Demokrat bist …“

So, I’m launching one of the boldest things I’ve ever launched. I’m launching a Black political party with some young Black elected officials and activists. It’s called @OurBlackParty , it doesn’t matter if you are Republican or Democrat…

Bei der „Our Black Party“-Partei handelt es sich nicht um eine politische Partei im klassischen Sinne. Diddy erklärte das Ziel der Organisation auf Twitter folgendermaßen:

„Wir werden dabei helfen, schwarze Interessen zu stärken, indem wir mutige Abgeordnete wählen, die die Interessen unserer Community in jeden Raum tragen, den sich betreten. Wir wissen, dass sie das können, weil sie selbst aus der Community stammen, der sie dienen sollen.“

We will help power the Black agenda and elect BOLD representatives who carry the needs of their communities WITH them into every room they enter. We know they are able to do that because they are OF the community they seek to serve.

— Our Black Party (@OurBlackParty) October 16, 2020