Diddy: So geht es ihm als alleinerziehender Vater

Dienstag, 4. Dezember 2018 22:10 Uhr

P. Diddy muss sich nach dem Tod seiner Ex-Partnerin Kim Porter als alleinerziehender Vater um seine drei Kinder kümmern.

Der 49-jährige Musiker und Unternehmer muss sich nun als einziges Elternteil um die 11-jährigen Zwillinge Jessie James und D’Lila sowie seinen 20-jährigen Sohn Christian kümmern.

Darüber sprach er offen in einem Video, während er seine Zwillinge zur Schule fuhr. Diddy sagt darin: „Heute beginnt die Reise. Danke für all eure Gebete und die Unterstützung. Ich gehöre jetzt zur 6-Uhr-morgens-Crew. Hier kommen die Mamas und Papas…“

Quelle: instagram.com

„Man muss beide Rollen übernehmen“

Er fuhr fort: „Diese Mama/Papa-Sache ist schön. Man muss nur ziemlich früh aufstehen… also so richtig früh. Ihr alleinerziehenden Mütter wisst, was das heißt. Sogar ein paar alleinerziehende Väter, man muss sich aufraffen und beide Rollen übernehmen. Mütter tun das die ganze Zeit.“