Die 7 heißesten Männer des Jahres

28.02.2021 22:00 Uhr

Welcher Star besteigt den Thron des Hottie 2021? Das Voting läuft bereits und sorgt schon jetzt für einige Überraschungen.

Das Jahr hat kaum begonnen und die User auf Ranker.com sind schon fleißig mit dabei, die heißesten Männer des Jahres zu wählen. Über 176 900 Stimmen wurden bereits abgegeben.

Diese sieben Männer stehen in der Liste von Typen, von denen wir nicht die Finger lassen wollten, wenn wir könnten, ganz oben.

Quelle: giphy.com

Platz 1: Adam Driver

Intensive braune Augen, ein außergewöhnliches Charaktergesicht und eine Körpergröße von 1,90 Meter – mit all diesen Features schaffte es nerdy Adam Driver (37) an die Spitze der Hottie-Liste.

Seine Platzierung beweise einmal wieder, dass Sexappeal weniger mit klassischer Schönheit zutun hat als viel mehr mit Charisma.

Platz 2: Jason Mamoa

Jason Mamoa (41) hingegen ist das Gegenteil von nerdy. Der „Aquaman“-Star besteht quasi nur auf Muskeln und puren Testosteron. Spätestens seit seiner Roller als Khal Drogo in „Game of Thrones“ sehnen sich Millionen von Serienfreundinnen nach der Berührung durch seine riesigen Hände.

Es macht ihn nur noch attraktiver, dass der Hüne seit 15 Jahren über beide Ohren in seine Ehefrau Lisa Bonet (53) verliebt ist.

Platz 3: Chris Hemsworth

Was soll man dazu noch sagen? Gott muss Chris Hemsworth (37) am achten Tag erschaffen haben, denn er übertraf sich selbst in seiner Schöpfung. Dieser Mann hat alles. Ein perfektes Gesicht kombiniert mit einem verschwitzten Lächeln auf einem stählernen Body.

Sexappeal läuft bei den Hemsworths in der Familie. Seine beiden Brüder Liam (31) und Luke (40) trotzen ebenso vor unverschämter Attraktivität.

Galerie

Platz 4: Regé-Jean Page

Vor einem Jahr kannte fast noch niemand den sexy Briten mit dem französisch anmutenden Namen und heute verzehrt sich die Welt nach ihm. Seine Rolle in der Netflix-Serie „Bridgerton“ verführt die Abonnentinnen zu nicht jugendfreien Fantasien.

Zu unserem großen Bedauern scheint Regé-Jean Page (31) allerdings vergeben zu sein. Gerüchteweise datet er die Autorin und Fußballerin Emily Brown.

Quelle: giphy.com

Platz 5: Henry Cavill

Okay, wer ist heißer als Henry Cavill (37)? Dieser Mann darf in der Top5 definitiv nicht fehlen. Egal, ob in „Superman“ oder „The Witcher“, der markante Muskelprotz lässt einem immer das Wasser im Mund zusammenlaufen.

An alle curvy Ladys da draußen: Wusstest ihr, dass der Traumtyp auf Frauen mit runden Hüften steht? Der Hollywood-Star liebt es anscheinend etwas in der Hand zu haben.

Quelle: giphy.com

Platz 6: Keanu Reeves

Keanu Reeves (56) ist megasexy auf eine gänzlich ruhige Art. Der gut aussehende Hollywood-Star mit den tiefen Augen verhält sich stets nett und hat keinerlei Alphamann-Gebärden nötig, um seinen Status zu unterstreichen. Das ist sexy und leider Gottes eine seltene Gattung.

Zu seinem gesunden Selbstbewusstsein passt auch seine Partnerin. Die ist nämlich kein 20 Jahre jüngeren Model, sondern die 47-jährige bildende Künstlerin Alexandra Grant.

Platz 7: Chris Evans

Zweifelsohne gehört Chris Evans (39) aka Captain America in diese Liste. Seit Jahren stiehlt er den Kinofans mit seinem durchtrainierten Body den Verstand. Es ist aber vor allem seine leichte, humorvolle Art, die ihn so mühelos anbetungswürdig macht. Und dann postet er auch noch ständig Bilder mit süßen Hunden!

Interessanterweise findet sich der Marvel-Star selbst aber nicht sonderlich sexy, das behauptete er zumindest in einem Interview mit dem W-Magazin.

Quelle: giphy.com