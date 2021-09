„Die Addams Family 2“: Hier ist der neue Trailer!

"Die Addams Family 2": Hier ist der neue Trailer!

07.09.2021 20:36 Uhr

Diesen Herbst begibt sich unsere Lieblingsgruselfamilie in "Die Addams Family 2" mit einem Roadtrip auf gänzlich neue Abwege. Mit dem eiskalten Händchen am Steuer, neuen Voodoo-Praktiken an Bord und akut sprenggefährdeten Sehenswürdigkeiten auf der Strecke, geht es in schönster Addams-Tradition alles andere als gewöhnlich zu …

Heimliches Highlight des abgedrehten Spaßes ist einmal mehr Rap-Ikone Snoop Dogg (SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung), der dem kultigen Vetter Itt seine Stimme leiht und auch in der deutschen Fassung zu hören ist!

Erste Eindrücke bieten sich den Fans im brandneuen Haupttrailer der liebevoll inszenierten Animationsfortsetzung.

Darum geht’s in „Die Addams Family 2“

Schnipp, schnipp – die gruseligste Kultfamilie der Kinogeschichte ist zurück und legt nach ihrem Animationserfolg von 2019 nun mit „Die Addams Family 2“ noch einen Schnipser drauf!

Selbst eine so unheimliche Sippe wie die Addams‘ bleibt vor dem größten Horror nicht verschont: der Pubertät. Während Tochter Wednesday und Sohn Pugsley unaufhaltsam heranwachsen, befürchten Papa Gomez und Mama Morticia, sie könnten sich zu sehr von ihnen entfernen. Die rettende Idee: Gomez entstaubt das alte Wohnmobil für eine gemeinsame Reise, um die Familie wieder einander näherzubringen.

So macht sich die gesamte Familie Addams, einschließlich Onkel Fester und Butler Lurch sowie dem eiskalten Händchen am Steuer, auf einen schrägen Roadtrip quer durch die USA. Keine Sehenswürdigkeit wird ausgelassen und ebenso keine Gelegenheit, den einheimischen Normalos einen gehörigen Schrecken einzujagen! In all dem Trubel merkt niemand, dass ihnen ein fieser Schurke auf den Fersen ist, dessen düsteres Geheimnis die Familie auseinanderreißen statt zusammenbringen könnte…

Bewährtes Team

Wie schon beim erfolgreichen ersten Teil zeichnet erneut für die Regie das Duo Conrad Vernon („Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück“, „Madagascar 3: Flucht durch Europa“) und Greg Tiernan verantwortlich, die schon mit „Sausage Party – Es geht um die Wurst“ ihr Talent für herrlich abgedrehten Humor unter Beweis stellen konnten. Das Drehbuch stammt diesmal von den komikerprobten Dan Hernandez & Benji Samit („Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“).

Kinostart ist am 18. November 2021.