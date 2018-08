Die Ärmste! Iggy Azalea ist schon wieder Single

Freitag, 10. August 2018 14:29 Uhr

Iggy Azalea hat sich schon wieder von DeAndre Hopkins getrennt. Gerade erst verkündete die Rapperin ihre Beziehung zu dem American Football-Spieler, nun stellt sich heraus: Die Romanze ist längt Geschichte.

Nun erklärte die 28-Jährige nämlich unmissverständlich auf ihrem Twitter-Account: „Ich bin Single.“ Dazu setzte sie einen schulterzuckenden sowie einen errötenden Emoji. Außerdem schrieb die ‚Fancy‘-Interpretin: „Ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ich für immer alleine bleiben werde. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe jetzt eine Routine. Ich schaue mir Filme alleine in der Dusche an und so weiter… das ist schön.“ Kurz bevor sie ihren Single-Status bekannt gab, teilte Iggy einen kryptischen Post: „Manchmal musst du dein Gift auswählen. Wenn du in einer besch***enen Situation steckst, dann ist das geringere Übel oft die einzige Option. Wenn das niemand verstehen kann – dann bleibt verdammt noch mal fern von mir.“

Quelle: instagram.com



Fener kommentierte die Musikerin ihr Pech in der Liebe mit einer ironischen Graphik, in der gefragt wird: „Werde ich jemals die Liebe meines Lebens finden?“ Ein Kreisdiagram zeigt daraufhin zwei Ergebnisse an: „Nein“ und „Nein, aber in Rot“. Auch ihr Ex DeAndre scheint der kurzen Romanze nicht hinterher zu trauern. „Ihr wisst alle, dass ich mich nicht weniger um Social Media scheren könnte, aber euer Junge ist Single“, stellte er auf seinem Account klar.