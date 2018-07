Die Ärmste! Kim Kardashian fühlt sich nicht mehr sexy

Dienstag, 31. Juli 2018 18:10 Uhr

Kim Kardashian West bereut es, dass sie sich vor ein paar Tagen einen Bob schneiden ließ. Der Reality-Star zog vor ein paar Tagen mit ihrer jüngeren Schwester Khloe gleich und ließ sich angeblich ebenfalls einen Bob schneiden. Was man bei den Ladies nie so genau weiß ob es echt, oder doch nicht nur ’ne Perücke ist.

Nun bereut es die nur 1,59m kleine Ich-Darstellerin es allerdings sehr, denn sie fühlt sich nicht mehr sexy genug. Auf ihrem Snapchat-Account fragte die 37-Jährige ihre Fans: „Na, was haltet ihr von meinem neuen Haarschnitt? Ich bereue es so sehr. Ich hasse meine kurzen Haare. Ich finde, ich sehe süß aus, süß! Und nicht sexy! Wer will denn schon süß sein? Mit langen Haaren habe ich mich noch sexy gefühlt.“

Auch auf Twitter trauerte sie ihren langen Haaren nach.

Sie schrieb: „Ich vermisse meine langen Haare!“ Auf ihren Körper ist die Schönheit allerdings total stolz. Sie erklärte kürzlich, sie sei zutiefst gerührt davon, dass ihre Schwestern eifersüchtig auf ihren Waschbrettbauch und auf ihre Killerkurven seien. Der Rest des Kardashian-Clans macht sich zur Zeit dennoch Sorgen um die Frau von Kanye West.

Auf Instagram kommentierte ihre Halbschwester Kendall Jenner einen Post des It-Girls und schrieb: „Ich bin wirklich besorgt, Kim, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass du isst. Du bist einfach so dünn.“

Quelle: instagram.com



It-Girl-Jammerei

Auch die frisch gebackene Mutter Khloe Kardashian äußerte sich zu dem Thema: „Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch so aussieht wie du. Du bist eine wandelnde FaceTune-Puppe! Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen dünneren Menschen gesehen wie dich, Mrs. West. Naja, vielleicht Kendall, aber die ist eh von Natur aus dünn. Bei dir ist das viel harte Arbeit, wirklich erstaunlich.“ Die Dreifach-Mama lässt sich allerdings nicht beeinflussen und ist sich sicher, dass sie gar nicht so viel Gewicht verloren hat. Sie kreischte nach der Kritik ihrer Schwestern: „Leute! Ich bin nicht so dünn!“