„Die Alm“: Diese Promis sollen einziehen

Christian Düren und Collien Ulmen-Fernandes präsentieren "Die Alm". (jom/spot)

20.05.2021 22:08 Uhr

ProSieben bringt die Reality-Show "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" zurück ins TV. Diese Promis sollen sich dem Bauernhof-Abenteuer stellen.

Ab 24. Juni 2021 starten auf ProSieben die sechs neuen Folgen der Reality-Show „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ (immer donnerstags, 20:15 Uhr). Laut „Bild“-Informationen sollen diese 13 Promi-Kandidaten Bergluft schnuppern.

Model Mirja du Mont (45), die ehemalige Profi-Turnerin Magdalena Brzeska (43), Erotik-Darstellerin Vivian Schmitt (43), Udo Lindenbergs (75) Ex-Leibwächter Eddy Kante (61), Ex-„Bachelorette“-Kandidat Ioannis Amanatidis (31), Reality-TV-Star Aaron Hundhausen (22, „Ex on the Beach“), Koch Christian Lohse (54), YouTube-Star „Hollywood Matze“ alias Matthias Schneider (47), Ex-„Prince Charming“-Teilnehmer Benedetto Paterno (27), Model Paris Herms (25), Ex-„DSDS“-Kandidatin Katharina Eisenblut, Drag Queen Yonce Banks (27) und Reality-Sternchen Siria Campanozzi (21, „Temptation Island“) sollen sich dem Abenteuer stellen. Die Dreharbeiten sollen bereits in einer Berghütte in Südtirol angelaufen sein.

Zum ersten Mal versuchten sich diverse Promis bereits 2004 als Alm-Öhis, die zweite Staffel folgte 2011. Die neue Ausgabe wird vom Moderationsduo, Multitalent Collien Ulmen-Fernandes (39) und „taff“-Größe Christian Düren (30), präsentiert.