„Die Bachelorette“: Alle Infos zu Maxime Herbord und den Kandidaten

Dario aus München ist unter den diesjährigen "Bachelorette"-Kandidaten. (jom/spot)

14.07.2021 18:01 Uhr

Maxime Herbord verteilt ab 14. Juli als achte "Bachelorette" rote Rosen. Wie tickt die Single-Dame und wer will ihr Herz erobern? Das erwartet die Zuschauer in der neuen Staffel der RTL-Datingshow.

Die Nachfolgerin von Melissa Damilia (25) geht an den Start: Maxime Herbord (26) sucht ab 14. Juli (20:15 Uhr bei RTL oder via TVNow) in Griechenland ihren Traummann. Hier gibt es alle Infos zu der neuen „Bachelorette“ und den Männern, die die Rosendame überzeugen möchten.

Die „Bachelorette“

Die Halb-Niederländerin Maxime Herbord ist keine Unbekannte im Rosen-Universum. 2018 buhlte die 26-jährige und 1,65 Meter große Kommunikationsdesignerin aus Herzogenrath als „Bachelor“-Kandidatin um die Gunst von Rosenkavalier Daniel Völz (36), stieg aber freiwillig aus. Im Frühjahr 2019 kam sie mit Musiker David Friedrich (31) zusammen, der seinerseits 2017 die letzte Rose von Ex-„Bachelorette“ Jessica Paszka (31) überreicht bekommen hatte. Herbord und Friedrich machten im Februar 2021 ihre Trennung öffentlich.

„Bei uns hat sich nach der langen Quarantäne gezeigt, dass es nicht richtig gepasst hat“, erklärt Herbord kurz vor der TV-Premiere der ersten „Bachelorette“-Folge im Interview mit spot on news. „Wir haben uns auseinandergelebt und wussten irgendwann, dass es besser ist alleine oder mit neuem Partner glücklich zu sein, als unglücklich zu zweit.“

Ihr neuer Partner müsse Loyalität, Empathie, Warmherzigkeit und Respekt mitbringen. „Was ich überhaupt nicht mag, ist dieses klassische Macho-Getue. Wir leben in 2021, wir Frauen können genauso tough sein“, betont Herbord, die Gitarre spielt und gerne kreativ ist, es sich aber auch beim Zocken oder Filme schauen gemütlich macht.

Die Männer

20 Kandidaten werden versuchen, Herbord von sich zu überzeugen. Benedikt (31) aus Karlsruhe sagt über sich: „Ich bin bereit für die richtige Frau an meiner Seite.“ Dario (33) aus München, der bereits im TV bei „Are You The One?“ zu sehen war, erklärt vorab: „Ich gönne jedem sein Glück – aber kann auch die Ellbogen ausfahren.“ Und der Hannoveraner Hendrik (33) hält sich für einen „Spießer – im positiven Sinn“.

Zu den weiteren Kandidaten zählen: Tony (30), Polizeibeamter aus Rostock, Fotograf Raphael (23) aus dem österreichischen Leopoldsdorf, das Berliner Model Jonathan (25), Eiskunstläufer und -trainer Niko (24) aus Oberstdorf, der Radolfzeller Student Maurice (26), Kenan (35), ein Chemieingenieur aus Wien, Dominik (30), Projektleiter in der Baubranche aus Donauwörth, Fitnesstrainer Lars (24) aus Zainingen, Investmentberater Max (31) aus Stuttgart, Zico (30), Development-Manager aus Köln, und Kevin (27), Unternehmer aus Hannover.

Des Weiteren werden Maximilian (25), Vertriebler im Außendienst aus Köln, Robert (26), Industriemechatroniker aus Berlin, Unternehmer Niko Cenk (30) aus Berlin, Julian (27), Trader aus Hamburg, und Gustav (32), Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn, um die Single-Dame kämpfen. RTL hat auch schon verraten, wer Maxime vom ersten Moment an überzeugt hat und sich dafür die erste Rose der Staffel verdient hat: Leon Knudsen (33), Business-Controller aus Hamburg.

Die neuen Folgen der Datingshow sind ab dem 14. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Auf TVNow sind die Episoden jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.