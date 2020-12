07.12.2020 19:30 Uhr

„Die Bachelorette“: Alles nur gelogen? Melissas Ex packt aus

Melissa Damilia ist ein echter Publikumsliebling. Die Fans lieben sie vor allem für ihre offene und ehrliche Art. Ausgerechnet ihr Ex-Freund behauptet jetzt, dass die „Love Island“-Schönheit der Öffentlichkeit nicht immer die Wahrheit gesagt hat.

Hat sie ihre Fans hintergangen? Bachelorette Melissa (25) sucht aktuell auf RTL nach ihrem Traumprinz. Kandidat Daniel und Leander sind noch im Rennen um das Herz der Stuttgarterin. Einer, der das bereits verloren hat, ist Ex-Freund Richard Heinze (23). Melissa und der Schauspieler trennten sich im März diesen Jahres. Angeblich soll Melissa über die Umstände der Trennung jedoch nicht so ganz die Wahrheit gesagt haben.

Hat Melissa über die Trennung gelogen?

Nur knapp drei Monaten hielt die Romanze zwischen Melissa Damilia und „Köln 50667“-Darsteller Richard Heinze. Dass die Beziehung vorbei ist, erfuhr die 25-Jährige jedoch nicht von ihrem Liebsten, sondern über ein YouTube-Video. Das sagt zumindest Melissa. „Ich war kurz vorher bei Richard zu Hause in Köln und auch wenn es Probleme gab, wollten wir es eigentlich weiter miteinander versuchen. Sowas erst mit der Öffentlichkeit zu teilen, das ist das Härteste“, sagt das TV-Sternchen damals in einer Talkshow.

Das sagt Richard zu Melissas vermeintliche Lüge

Laut Ex-Freund Richard entspricht das jedoch nicht der Wahrheit. Er beteuert, dass er persönlich mit der Stuttgarterin Schluss gemacht habe. Hat Melissa also gelogen? Der Schauspieler will sogar den Grund für die kleine Lüge kennen: „Melissa ist ein sehr sensibler und emotionaler Mensch, daher glaube ich, dass das einfach Selbstschutz war. Für mich ist die Sache aber mittlerweile auch erledigt, denn ich bin nicht nachtragend und schaue lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit“, erklärt er in einem Interview.

Richard: „Wir sind schnell aneinander geraten“

Immerhin: über die Gründe für die Trennung sind die beiden sich einig: „Wir sind leider zwei sehr verschiedene Menschen. Das hat sich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr stark offenbart. Wir sind schnell aneinander geraten, hatten Kleinigkeiten, hatten Differenzen. Die ganze Grundstruktur der Beziehung war einfach nicht so gefestigt“, so Richard in seinem YouTube-Video. Auch Melissa räumt später ein, dass sie sich als Paar anfänglich vielleicht zu wenig Zeit genommen hätten. Das Kapitel scheint abgeschlossen zu sein. Vorerst! In Zukunft könnten Melissa und Richard sich eventuell häufiger über den Weg laufen. Denn der 23-Jährige ist mit Bachelorette-Kandidat Leander befreundet und der ist ein heißer Anwärter auf den Sieg.

Pikant: Bachelorette-Favorit Leander und Richard sind gute Freunde

„Wir haben uns im Club kennengelernt, hatten einen mega coolen Abend zusammen mit Freunden. Wir haben dieselben Freundschaftskreise, waren zusammen im Urlaub und haben schon das eine oder andere zusammen unternommen“, erklärt Richard die Männerfreundschaft. Sollte Leander also wirklich gewinnen, bleibt ein erneutes Aufeinandertreffen mit Melissa wohl unvermeidbar. (AB)