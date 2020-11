18.11.2020 20:30 Uhr

„Die Bachelorette“: Die schlimmsten Dates aller Staffeln

„Die Bachelorette“ geht so langsam auf die Zielgerade – und man darf gespannt sein, ob Melissa Gefallen am Knutschen gefunden hat. Immerhin schenkte sie Kandidat Ioannis den ersten Kuss der Staffel, während eines perfekten Dates auf einer Dachterrasse. Doch solche gelungenen Dates gibt's nicht immer in der RTL-Kuppelshow…

Die eine oder andere Bachelorette oder deren Kandidaten traten in der Vergangenheit mächtig ins Fettnäpfchen in Sachen Verabredungen. So zum Beispiel geschehen bei Nadine Klein, die im Jahr 2018 nach ihrem Mann fürs Leben im TV suchte. In der engeren Auswahl stand am Ende unter anderem auch Filip Pavlovic (der übrigens kürzlich einen Shitstorm erntete, weil er, wie viele andere Influencer trotz Corona nach Dubai flog) und der durfte ein Home-Date mit Nadine genießen.

Nadine: Kinderzimmer-Gate und unangenehme Stille

Die hatte wohl aber nicht damit gerechnet, dass im heimischen Kinderzimmer geknutscht und gefummelt wird. Ja, richtig gehört, Filip lud seine Angebetete zu sich in sein Elternhaus ein, mitsamt dem Zimmer, das er schon sein ganzes Leben lang bewohnt. Die damals immerhin schon 32-Jährige ließ sich zwar nicht anmerken, dass das eigentlich ein echter Abtörner ist, am Ende schied der 24-Jährige dann aber aus.

Bei Nadine hörte es aber nicht auf mit den unangenehmen Dates. Mit Insta-Boy Dennis hätte es eine wunderschöne Verabredung mit Happy End sein können, wäre da nicht – nun ja, Stille gewesen. Bei einem Dinner-Date vor der herrlichen Kulisse Korfus versuchte die Bachelorette vergeblich, ein Gespräch in Gang zu bringen, doch das misslang. Nadine zeigte sich nicht so begeistert von dem schweigsamen Kandidaten – der log dafür später gewaltig bei seinen Konkurrenten und gab vor, „über Gott und die Welt“ mit ihr geplaudert zu haben.

Alisa: Magenprobleme und Mama-Vergleich

Bei Alisa Persch, der „Bachelorette“ von 2015, gab es auch mehrere peinliche Momente. Bei den Homedates war Patrick ein heiß gehandelter Favorit auf den Sieg. Umso mehr freute sich Alisa auf die Zweisamkeit, nachdem die Mama bereits in den höchsten Tönen von ihrem Sohn geschwärmt hatte. Doch als die beiden alleine waren, kam es immer wieder zu peinlichen Pausen und unangenehmem Schweigen. Da kam absolut nichts in Fahrt! Lag es vielleicht an dem Essen von Alisas zukünftiger Quasi-Schwiegermutter in spe? Es gab nämlich Knödel und Blaukraut und offenbar schlug das Patrick gewaltig auf den Magen. Der machte ihm nämlich angeblich immer noch Probleme, seit er in der Kandidatenvilla in Portugal war – erklärte er so zumindest Alisa.

Kandidat Hakan katapultierte sich in der selben Sendung schon vor den Homedates selbst aus dem Rennen. Es gibt eine Regel im Date-Universum, die nicht gebrochen werden sollte: Vergleiche deine Traumfrau nicht mit deiner Mutter! Genau das tat aber Kandidat Hakan, nachdem er sich mit Alisa zu einem Wellness-Date getroffen hatte: sie im hotten Bikini, er in hotter, roter Badehose. Was ihn in dieser knisternden Situation dazu brachte, den Mama-Vergleich aufzustellen, weiß niemand. Aber der von sich selbst überzeugte Macho haute damals ernsthaft raus: „Alisa könnte es schaffen, meine Mutter als beste Freundin abzulösen.“ Autsch!

Gerda: Weder Ruderarme noch Klavierfinger

Ein Mann der Klavier spielen kann, ist für viele Frauen ein echter Traum. Auch Gerda Lewis konnte es kaum erwarten, ein Date mit Kandidat David zu haben und von ihm eine romantische Melodie auf dem Piano vorgeklimpert zu bekommen. Bevor es dazu kam, hätte er der Bachelorette 2019 wenigstens seine starken Oberarme bestens präsentieren können und zwar bei einer gemeinsamen Bootstour. Doch das Rudern fiel dem eigentlich ziemlich trainierten Basketballer deutlich schwer. Immer wieder verfehlte er mit dem Ruder die Richtung – und so wurde das mit dem sportlichen Beweis schon mal nix.

Also alles am Klavier rausholen oder? Ein Blackout machte dem smarten Erfurter aber einen Strich durch die Rechnung. „Oh Mann, das ist jetzt voll peinlich. Ich hätt‘ üben sollen“, nuschelt er leise in sich rein, während er vergeblich versucht, sich an die Noten für irgendein Stück zu erinnern. Das Ergebnis: ein enttäuschtes Schmoll-Gesicht von Gerda.

Melissa: Unfall bei Gruppendate

Und selbst die amtierende Bachelorette Melissa hat schon ein Horror-Date erlebt und das schon in der zweiten Folge der aktuellen Staffel. Der hübsche Angelo hatte das Glück mit aufs Gruppendate zu dürfen – und dann das Pech, als er Melissa bei einer Wanderung durchs Wasser helfen wollte und dabei selbst böse ausrutschte. Der 34-Jährige lag sogar regungslos zwischen den Felsen und sorgte für erschrockene Gesichter bei seinen Mitstreitern und für Panik bei der Bachelorette. Die RTL-Crew war schnell zur Stelle, doch offenbar war Angelo gerade noch mal glimpflich davon gekommen. Er richtete sich schnell wieder auf und fragte Melissa auch gleich, ob es ihr gut gehe. Ein echter Gentleman und damit eigentlich auch gar nicht sooo ein peinliches Date. Er flog trotzdem später raus. (SoV)