20.10.2020 18:00 Uhr

„Die Bachelorette“: Diese Kandidaten kommen weit!

19 Männer versuchen, das Herz der diesjährigen „Bachelorette“ Melissa Damilia zu erobern. Wir verraten, wer in der Show noch weit kommen wird.

Endlich ist es soweit: Die siebte Staffel „Die Bachelorette“ läuft auf RTL. Noch 19 Männer kämpfen in der Kuppel-Show um das Herz der diesjährigen „Bachelorette“ Melissa Damilia (25). Alle fragen sich, wer erobert das Herz der jungen Frau und bekommt letztendlich von ihr die allerletzte Rose? Auf dem Instagram-Kanal des „Bachelor“ und „Bachelorette“-Universums gibt es jetzt ersten Einblicke in die nächsten Folgen. Diese Szenen verraten schon ein wenig, wer bei Melissa wohl besonders gut ankommt und das ein oder andere Date ab bekommt oder der „Bachelorette“ sogar näher kommt.

Er gilt als erster Favorit

Wer die erste Folge bei RTL gesehen hat, weiß bereits, dass Daniel Häusle (24) zur Zeit als Favorit gilt. Denn er bekommt von Melissa die erste vergebene Rose und zwar eine gelbe Rose. Das bedeutet, dass der Österreicher das erste Einzel-Date mit der „Bachelorette“ erleben darf. Das bleibt jedoch nicht das einzige! In der Staffel-Vorschau sieht man die beiden bei einem romantischen Koch-Abend zu zweit. Scheint als hätte Daniel es der 25-Jährigen angetan.

Sie isst ihm aus den Händen

Doch auch Ioannis, Janni, Amanatidis (30) darf Melissa anscheinend noch eine ganze Weile kennenlernen. Der Grieche schindet bereits beim ersten Zusammentreffen Eindruck bei Melissa. Auch er darf in Zukunft wohl einige schöne Stunden mit der hübschen Stuttgarterin genießen. Im Video sieht man die beiden bei einem Gläschen Wein, während Janni seine Herzensdame, die die Augen verbunden hat, mit Beeren füttert.

Zeit zu zweit im Whirlpool

Mindestens genauso romantisch wird es wohl bei Melissa und Rosenkavalier Moritz Breuninger (31). Bisher ist der Unternehmensberater eher weniger aufgefallen. Doch anscheinend ändert sich das in den nächsten Folgen. Melissa und er dürfen einen gemeinsamen Abend im Whirlpool bei Sonnenuntergang genießen und verstehen sich sichtlich gut. Und wer weiß, vielleicht kommen sich die beiden bei so viel nackter Haut ja auch bereits etwas näher.

Mit ihm geht Melissa auf Tuchfühlung

Ein Mann wird Melissa im Laufe der Staffel auf jeden Fall näher kommen. Mit Leander Sacher (22) geht die 25-Jährige auf Tuchfühlung. Eingekuschelt liegt sie in dessen Arm. Man sieht zwar nur den Mund und eine Kette des Rosenanwärters, doch für eingefleischte „Bachelorette“-Fans ist es sofort zu erkennen, wer der Glückliche ist. Leander scheint in den kommenden Folgen also alles richtig zu machen. Doch wer das Herz von Melissa schlussendlich wirklich erobert, wird sich erst am Ende von „Die Bachelorette“ zeigen.