28.10.2020 20:00 Uhr

„Die Bachelorette“: Dieser Kandidat muss ins Krankenhaus!

Bei der diesjährigen Staffel geht es wild her. Jetzt musste bereits der erste Kandidat ins Krankenhaus. Doch was ist passiert?

Die siebte Staffel „Die Bachelorette“ läuft seit zwei Wochen auf RTL. Noch 15 Männer kämpfen in der Kuppel-Show um das Herz der diesjährigen „Bachelorette“ Melissa Damilia (25). Einem der Kandidaten wird jedoch ein Date in der aktuellen Folge zum Verhängnis.

Sie gehen auf die schönsten Dates

In der TV-Show nimmt die „Bachelorette“ ihre Rosenkavaliere von Folge zu Folge auf die schönsten Dates mit, um sie so besser kennenlernen zu können. Ob Hubschrauberflug, Strand-Date oder romantische Zweisamkeit im Whirlpool. An Möglichkeiten sich zu verlieben, fehlt es der Sendung nicht. Auch Melissa nahm einige Jungs in der letzten Folge bereits auf schöne Dates, wie zum Beispiel ein Dinner-Date bei Sonnenuntergang am Meer, mit.

Gruppendate im Bundeswehr-Stil

Auch in der dritten Folge dürfen natürlich wieder einige von Melissa ausgewählte Kandidaten, die hübsche 25-Jährige auf atemberaubende Dates begleiten. Dieses Mal ist eines der Gruppendates leider gar nicht so romantisch und entspannt, wie man es von „Die Bachelorette“ kennt. Auf einem wilden Hindernisparcours, der leicht an eine Truppenübung der Bundeswehr erinnert, müssen sich die Männer vor Melissa behaupten und gegen einander antreten.

ER muss ins Krankenhaus

Für einen der Date-Teilnehmer endet der Tag allerdings überhaupt nicht gut. Der große, komplett tätowierte und breit gebaute Daniel Mladjovic (31) verletzt sich bei der Aufgabe, beendet sie aber trotzdem noch für seine Herzensdame. Doch dann der große Schock: Daniel muss ins Krankenhaus und auch da hört der Alptraum nicht auf. Der 31-Jährige hat sich bei seiner waghalsigen Aktion den Fuß, beziehungsweise die Ferse, gebrochen. Ab sofort ist er auf Krücken angewiesen und somit in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Bedeutet dass das Ende für den Versuch Melissas Herz zu erobern?

Gebrochener Fuß, gebrochenes Herz?

Falls der Vater einer Tochter trotz seiner Verletzung weiter teilnehmen kann, bleibt immer noch die Frage offen, ob Melissa den Junggesellen überhaupt kennenlernen möchte und sich letztendlich in ihn verlieben kann. Ob Daniel am Ende nicht nur mit einem gebrochenem Fuß, sondern auch mit einem gebrochenem Herzen nach Hause geht, erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL bei „Die Bachelorette“.

RTL zeigt in diesem Jahr ab dem 14. Oktober jeweils mittwochs insgesamt acht Folgen à 120 Minuten. Bei „Die Bachelorette – Das große Finale“ wird in Folge 8 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der siebten Staffel die Ereignisse Revue passieren lässt. Auf TVNOW sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.

(AK)