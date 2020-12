09.12.2020 18:05 Uhr

„Die Bachelorette“: Droht Melissa schon wieder eine bittere Liebesenttäuschung?

Steht Melissas neues Glück bereits auf der Kippe? Einige Indizien sprechen dafür, dass die Bachelorette und der Gewinner der diesjährigen Staffel bereits schon wieder getrennte Wege gehen. Wir verraten euch alle Details.

Ist das große Glück etwa schon wieder vorbei? In wenigen Stunden wird Bachelorette Melissa (25) bei RTL die letzte Rose verteilen. Zur Auswahl stehen Österreicher Daniel Häusle (24) und Schönling Leander Sacher (23). Im Anschluss an das Finale wird das große Wiedersehen ausgestrahlt und die Frage aller Fragen geklärt: Sind Melissa und ihr Auserwählter ein Paar? Die Fans der Show wissen: So schnell wie sich die große Bachelorette-Liebe entwickeln kann, so schnell kann sie auch schon wieder vorbei sein. Genau das soll jetzt auch der schönen Stuttgarterin passiert sein!

Achtung Spoiler: Er bekommt die letzte Rose

TVNOW-Abonnenten wissen es bereits seit einigen Tagen: Melissas letzte Rose geht an Kandidat Leander und das, obwohl ihre Girls sie in der Zukunft eher mit Daniel sehen. Kein Wunder, denn nach großer Liebe sieht es bei Melissa und Leander irgendwie nicht aus. Das beweist auch das große, eher emotionslose Finale, denn da entscheidet sie sich mit den Worten: „Ich weiß nicht, ob es für eine Beziehung reicht. Willst du meine letzte Rose?“ für Leander. Verliebt klingt irgendwie anders, oder?

Melissa & ihre letzte Rose: Alles schon wieder vorbei?

Melissas Entscheidung sorgt für großes Entsetzen bei den Fans, denn die haben zwischen den beiden so gar keine „Vibes“ gespürt. Ganz anders als bei Daniel! „Leander wird ihr das Herz brechen“, „Im Verlauf der Folge wäre ich locker davon ausgegangen, dass es Daniel wird“ oder „Er stand nicht auf sie. Das hat man gesehen, von Anfang an“, sind nur einige Kommentare, die im Netz zu lesen sind. Die Fans können jetzt jedoch vielleicht aufatmen, denn angeblich sollen die beiden bereits schon wieder getrennte Wege gehen.

Das sind die Trennungsindizien

Auf Instagram geht es heiß her: Auf Melissas Profil wird um ihren Beziehungsstatus spekuliert, was das Zeug hält. Einige der Fans sind auf Spurensuche gegangen und tatsächlich fündig geworden! Sie sind sich sicher, dass das TV-Sternchen bereits wieder Single ist, denn Melissa folgt Leander nicht auf Instagram und andersrum genauso. Der zweitplatzierte Daniel lässt sich jedoch in der Abonnentenliste der Stuttgarterin finden. Erst vor wenigen Tagen wurde Melissa übrigens in Wien, der Heimatstadt von Daniel, gesichtet. Ob das tatsächlich ein Trennungsindiz ist? Spätestens in wenigen Stunden dürfte diese Frage wohl geklärt sein. Spätestens dann, wenn das neue Traumpaar direkt nach dem Finale bei Frauke Ludowig im Studio Rede und Antwort zum Thema Beziehungsstatus gibt…

Nicht die erste Pleite für Melissa

Fans der 25-Jährigen wissen: Für Melissa wäre das nicht die erste Liebes-Pleite. Bereits bei „Love Island“ hatte sie kein Glück mir ihrem Couple Danilo, denn der entschied sich nach ewigem Hin und Her für eine andere Kandidatin, auch das kleine Techtelmechtel mit Sänger Pietro Lombardi brachte nicht das große Glück und zuletzt wurde Melissa von Ex-Freund Richard Heinze verlassen – über YouTube. Bleibt zu hoffen, dass Leander – sollten die Gerüchte stimmen – da ein wenig sensibler vorgegangen ist. (AB)