„Die Bachelorette“: Finale um eine Woche verschoben

Maxime Herbord entscheidet sich im Finale zwischen Raphael und Max. (aha/spot)

03.09.2021 11:35 Uhr

Das Finale von "Die Bachelorette" lässt auf sich warten: Maxime Herbord musste ihren Sendeplatz kommenden Mittwoch an das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft abgeben.

„Die Bachelorette 2021″ steht kurz vor dem Finale. Vergangenen Mittwoch (1. September) schickte Maxime Herbord (26) Staffel-Liebling Zico Banach (30) nach Hause. Jetzt buhlen nur noch Raphael Fasching (23) und Max Adrio (31) um die letzte Rose. Das TV-Publikum wird nun aber auf die Geduldsprobe gestellt: Im Fernsehen ist das Finale erst am 15. September zu sehen.

WM-Qualifikationsspiel nimmt Sendeplatz ein

RTL zeigt die finale Entscheidung erst in knapp zwei Wochen. „Die Bachelorette“ muss ihren Sendeplatz am kommenden Mittwoch (8. September) an das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft abgeben. Das Spiel Deutschland gegen Island wird um 20:45 Uhr angepfiffen. Wer Maximes letzte Rose bekommt, erfahren die Fans also eine Woche später, am 15. September zur gewohnten Sendezeit (20:15 Uhr).

Wer die Spannung nicht aushält, kann das Finale allerdings schon jetzt beim Streamingdienst TVNow sehen. Dort wird auch die Wiedersehensfolge ab dem 8. September abrufbar sein.