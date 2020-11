03.11.2020 18:00 Uhr

„Die Bachelorette“: Gibt es das erste Übernachtungs-Date?

In Folge vier von „Die Bachelorette“ darf der erste Mann Melissa alleine in ihrer Villa besuchen - und zwar abends. Kommt es am Mittwoch etwa zum ersten Übernachtungsdate der diesjährigen Staffel?

Die siebte Staffel „Die Bachelorette“ läuft seit zwei Wochen auf RTL. Noch elf Männer kämpfen in der Kuppelshow um das Herz der diesjährigen „Bachelorette“ Melissa Damilia (25). Auch in Folge vier entführt die hübsche Stuttgarterin einige der Jungs wieder auf romantische Dates. Kommt es dieses Mal auch zum ersten Übernachtungsdate für Melissa und ihren Auserwählten?

Melissa: „Ich liebe den Humor von Daniel“

Die 25-Jährige näher kennenlernen darf tatsächlich schon wieder Daniel Häusle (24) aka Ösi-Daniel. Er begleitete Melissa bereits auf mehrere Treffen und bekam sogar das erste Einzeldate der diesjährigen Staffel. Daniel punktet beim Date mit Humor und Melissa ist angetan. „Ich liebe den Humor von Daniel und ich habe ja immer gesagt, dass ist etwas was mir ganz wichtig ist und er bringt mich wirklich zum Lachen, mit den einfachsten Dingen“, so Melissa.

Er besucht sie zum Übernachtungs-Date

Scheint als hätte Daniel es der „Bachelorette“ bei deren Zweisamkeit so richtig angetan, denn auch in der vierten Folge darf er Melissa erneut auf ein Einzeldate begleiten – und zwar auf ein ganz besonderes. Daniel war nicht nur ihr allererstes Einzeldate, sondern ist auch der erste Mann, der die gelernte Drogistin ganz alleine in ihrer Villa besuchen darf. Und das sogar abends! Die Meute munkelt: Es ist von Übernachtung die Rede!!!

Sie können die Augen nicht voneinander lassen

Doch bevor es zu einer möglichen Übernachtung kommt, grillen die beiden erstmal gemeinsam: Daniel macht den Grillmeister, sie die Salat-Königin. Beim romantischen Dinner verstehen sich die zwei wie immer blendend. Es wird gegessen, geredet und vor allem gelacht. Nach dem Essen kuschelt sich Melissa mit ihrem Date aufs gemütliche Daybed, wo die zwei die Augen nicht voneinander lassen können…

Galerie

Kommt es zum ersten Kuss?

Und auch die Finger kann Daniel nicht von ihr lassen. Melissa bekommt die ersten richtigen Streicheleinheiten in ihrer Zeit als „Bachelorette“. Zwischen den beiden knistert es, doch kommt es dieses Mal zum ersten Kuss? Darf Daniel wirklich die Nacht bei der schönen Stuttgarterin verbringen? Und was sagen die restlichen Rosenkavaliere dazu?Das erfahren wir morgen in der vierten Folge „Die Bachelorette“ bei RTL.

RTL zeigt in diesem Jahr ab dem 14. Oktober jeweils mittwochs insgesamt acht Folgen à 120 Minuten. Bei „Die Bachelorette – Das große Finale“ wird in Folge 8 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der siebten Staffel die Ereignisse Revue passieren lässt. Auf TVNOW sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.

(AK)