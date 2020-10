19.10.2020 16:25 Uhr

„Die Bachelorette“: Ist Jessica Paszka schwanger?

Erst vor wenigen Wochen haben Jessica Paszka und Johannes Haller ihre Beziehung offiziell gemacht. Erwarten die beiden nun etwa ihr erstes Kind?

Anfang Oktober haben Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) nach längerem Versteckspiel endlich öffentlich bestätigt, dass sie ein Paar sind. Doch die Gerüchteküche um die beiden brodelt weiter vor sich hin, denn die Fans der ehemaligen „Bachelorette“ sind sich sicher, dass die Beauty jetzt ihr erstes Baby erwartet. Doch wie kommen die Leute drauf?

Jessica Paszka auf Wohnungssuche

Derzeit befindet sich Jessica Paszka auf Wohnungssuche. Um mehr Zeit mit dem gebürtigen Schwaben zu verbringen, plant die Influencerin nämlich auf die spanische Insel Ibiza zu ziehen, wo der Frauenschwarm bereits seit mehreren Monaten lebt. In ihrer Insta-Story hat die 30-Jährige zuletzt mehrere Objekte gezeigt, die es in die engere Auswahl geschafft haben.

Kopfschmerzen und Übelkeit

Dabei legt die Reality-Darstellerin großen Wert drauf, dass die neue Bleibe genug Platz für ein Kinderzimmer bietet, wie sie in ihrer Story betont hat. Für die Follower ist die Sache von daher glasklar: Jessica Paszka erwartet schon jetzt ihr erstes Kind. Zudem klagte die Influencerin in den vergangenen Tagen immer wieder über Kopfschmerzen und Übelkeit. Ein weiteres Indiz dafür, dass an den Spekulationen was dran ist.

Das verraten ihre Bikini-Fotos

Offiziell bestätigt wurden die Baby-News bisher aber noch nicht. Gut möglich, dass sich die Beauty damit genauso viel Zeit lässt wie mit der Bekanntgabe, dass sie und Johannes zusammen sind. Bis dahin werden die Follower bei ihren Bikini-Fotos wohl ganz genau hinsehen. Bisher ist jedenfalls noch kein Bäuchen zu erkennen.

Den Nutzern ist allerdings auch nicht entgangen, dass Jessica ihren Bauch auf den letzten Fotos zunehmend kaschiert hat. „Wieso zeigst du deinen Bauch nicht mehr? Bestimmt weil du schwanger bist“, mutmaßte ein User. „Du bist die schönste Frau der Welt“, kommentierte außerdem Johannes.

Sie haben sich bei „Die Bachelorette“ kennengelernt

Jessica Paszka und Johannes Haller haben sich 2017 bei der Kuppel-Show „Die Bachelorette“ kennengelernt. Damals belegte der 32-Jährige allerdings nur den zweiten Platz. Stattdessen entschied sich die Beauty im Finale für David Friedrich. Die Beziehung mit dem Gewinner hielt allerdings nur kurze Zeit. Nachdem Jessica und Johannes bereits im Sommer mehrfach turtelnd auf Ibiza gesichtet worden sind, haben sie ihre liebe im Oktober 2020 offiziell gemacht.