„Die Bachelorette“-Kandidaten (3): Das sind Jan, Jonas, Keno & Luca

Montag, 15. Juli 2019 21:49 Uhr

Am 17. Juli wird Gerda Lewis (26) ihre Suche nach Mister Right als „Bachelorette“ beginnen. 20 knackige Boys warten auf die Blondine und Gerda hat die Qual der Wahl. Denn jeder hat seine Vorzüge, nun geht es darum, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Jan Classen (27)

Betriebswirt aus Aachen: „Mich bringt nichts aus der Ruhe“

Der 27-jährige hat bereits eine gescheiterte Ehe hinter sich und lebt aktuell noch in Scheidung. Zuvor war der Betriebswirt drei Jahre lang verheiratet. Unter den Kandidaten dieser Staffel ist Jan der einzige Mann, der bereits ein Kind hat. Trotz einer gescheiterten Ehe glaubt der Gründer einer Medienagentur an die große Liebe.

In seiner Freizeit macht der gebürtige Aachener viel Sport und tanzt gerne. Was Frauen betrifft hat der lebensfrohe Single kein bestimmtes Beuteschema. Seine Partnerin sollte jedoch ehrlich sein und genauso viel Lust am Leben haben wie er.

Jonas Vonier (29)

Mechatroniker aus Alpirsbach: „Ein Lächeln, ein paar Blicke … ich flirte gerne auf die altmodische Art“

Jonas stammt aus Alpirsbach in der Nähe von Freudenstadt was man auch direkt an seinem Dialekt hört. Der gelernte Mechatroniker arbeitet nebenbei als Model. In seiner Freizeit macht er viel Sport oder geht mit seinem Hund im wunderschönen Schwarzwald spazieren. Wenn er nicht gerade in der Natur unterwegs ist backt und kocht der 29-jährige gerne.

Der Schwabe ist ausgesprochen wählerisch wenn es um Frauen geht. Bereits nach zehn Sekunden entscheidet er ob ihm Frauen zusagen oder nicht. Seine Traumfrau sollte humorvoll und temperamentvoll sein. Jedoch ist das erfolgreiche Model viel unterwegs was in einer Beziehung zu Problemen führen könnte. Ob Gerda das mitmacht?

Keno Rüst (28)

Projektingenieur aus Düren: „Der moderne Mann kann kochen, macht Fitness und kennt sich mit Klamotten aus“

Keno ist an der Nordsee aufgewachsen und stammt aus der Hafenstadt Emden. Seit mittlerweile vier Jahren lebt der 28-jährige in Köln. Der Ostfriese ist ein echter Familienmensch und verbringt viel Zeit mit seinen Freunden. Den Rest seiner Freizeit verbringt er im Fitnessstudio wo er seit sieben Jahren für seinen Traumkörper trainiert.

Die Bachelorette will er vor allem mit seinem Humor und guten Gesprächen für sich gewinnen. Seine Traumfrau sollte lange Haare und ein gepflegtes Äußeres besitzen. Daneben legt Keno in einer Beziehung viel Wert auf Kommunikation.

Luca Gottzmann (25)

Agenturinhaber aus Münster: „Die anderen Kandidaten haben nicht dasselbe Feuer in den Augen wie ich“

Mit gerade mal 25 Jahren hat Luca schon einiges erreicht. Er ist nicht nur Inhaber einer PR-Agentur sondern auch stolzer Besitzer einer drei-Zimmer-Designerwohnung. Somit ist der Geschäftsmann völlig zurecht extrem selbstbewusst. Seine Freizeit verbringt der Single aus Münster mit viel Sport. Zudem reist er sehr gerne und geht in guten Restaurants essen.

Luca ist seit zweieinhalb Jahren Single. Seine Traumfrau sollte ein gepflegtes Äußeres haben und mindestens genauso zielstrebig sein wie er selbst. Darüber hinaus sollte sie nicht nur optisch was bieten können sondern auch Köpfchen haben. Der 25-jährige möchte die Bachelorette mit seiner abenteuerlustigen Art für sich gewinnen. Zudem verspricht er der Fels in der Brandung in schwierigen Zeiten zu sein.

