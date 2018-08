Die Bachelorette mit knallhartem Vertrag?

Donnerstag, 30. August 2018 08:39 Uhr

In der siebten Folge von „Die Bachelorette„am Mittwochabend widmete sich Nadine Klein in sogenannten Dream-Dates Daniel, Filip und Alex. Bevor dann am nächsten Mittwoch der Sieger gekürt wird, musste Filip gestern seinen Hut nehmen… Das mal vorab.

Für die Bachelorette herrscht striktes Porno-Tabu. In dieser Staffel der beliebten RTL-Sendung sucht die 32-jährige Nadine nach dem richtigen Mann fürs Leben. Bevor sie jedoch die erste Rose verteilen durfte, musste die Blondine zunächst einen Vertrag mit so einigen Klauseln unterschreiben.

Mit ihrer Unterschrift versicherte Klein angeblich, dass sie noch nie zuvor in einem pornografischen Film aufgetreten ist oder dementsprechende Fotos gemacht hat. Außerdem erkennt sie an, dass – sollte es zwischen den Kandidaten und ihr zu sexuellen Handlungen kommen – die Beteiligten das Risiko ganz alleine tragen.

Die ‚Bild‘-Zeitung berichtet außerdem, dass die Bachelorette keine Vorstrafen haben darf, um in der Sendung aufzutreten. Selbstverständlich muss die Teilnehmerin während und nach dem Dreh über ihren Beziehungsstatus schweigen.

Typveränderungen sind tabu

Sollte die Bachelorette ausnahmsweise eigentlich kein Single sein, muss sie sich bis zum Ende der Show als solcher ausgeben, heißt es. Das alles klingt ganz schön unromantisch. Doch auch der Look der Traumfrau wird von RTL mitbestimmt. Typveränderungen bis hin zu Tattoos sind bis zum Ende der Show tabu. Ansonsten könnte es passieren, dass Klein fette Vertragsstrafen um die 5.000 Euro zahlen muss. Bei vermuteten 30.000 Euro Gage wäre das eine happige Summe, nur um zum Friseur zu gehen. (Bang)