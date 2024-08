Am Freitag und Samstag Die ersten Konzerte in München: Diese Stars waren bei Adele

Adele zieht mit ihren Konzerten in der bayerischen Landeshauptstadt mehrere zehntausend Konzertbesucher an. (paf/spot)

SpotOn News | 04.08.2024, 12:49 Uhr

Musikstar Adele gibt in München eine zehnteilige Konzertreihe. Über 70.000 Zuschauer finden pro Show in der Arena Platz. Zu den ersten beiden Shows reisten bereits einige deutsche Prominente an.

Die britische Sängerin Adele (36) macht nach Taylor Swift (34) München zum Musik-Mekka. Der Weltstar gibt zehn Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt. Unter den je mehr als 70.000 Zuschauern befanden sich bei den Shows am Freitag und Samstag auch einige Prominente.

Bekannte Gesichter am Eröffnungsabend

Den ersten Auftritt der Konzertreihe ließen sich Riccardo Simonetti (31) und Viviane Geppert (33) nicht entgehen. Der Entertainer und die "taff"-Moderatorin genossen das Musik-Spektakel mit weiteren Freunden, wie ein Instagram-Beitrag von Simonetti zeigte. Auf Social Media postete der Moderator Clips von Hits wie "Set Fire to the Rain" und "Rolling in the Deep", zu dem es eine Feuerwerksshow gab. Ein Foto von einer übergroßen Schokopraline, auf der das Gesicht der Sängerin prangte, verdeutlichte sein Adele-Fieber.

Die Sängerin selbst teilte auf ihrem Account ebenfalls einige Bilder, die sie vor und hinter der Bühne zeigten. Nicht nur mit ihrer Musik begeisterte sie: Am Eröffnungsabend trug sie ein bodenlanges Dior-Haute-Couture-Kleid in Dunkelblau mit einem farblich perfekt abgestimmten Gürtel. Das mit Wellenmustern versehene Kleid entwarf laut einer Pressemitteilung die italienische Designerin Maria Grazia Chirui.

Promis aus Fußball und Politik

Auch am zweiten Tag reisten Prominente in das nur für die Konzerte errichtete Pop-up-Stadion an. Auf X (ehemals Twitter) postete der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (57) ein Selfie von sich vor der 220 Meter langen Leinwand. "Adele in München: Fast 80.000 auf der größten globalen Bühne. Sowas gibt es nur in Bayern", kommentierte der Politiker seinen Schnappschuss.

Auf einem zweiten Foto ist er neben dem ehemaligen DFB-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger (40) zu sehen. Zusammen mit dem Fußballprofi lächelt er in die Kamera. "Hab vorher noch Basti Schweinsteiger getroffen", freute sich Söder über die Begegnung.

#Adele in München: Fast 80.000 auf der größten globalen Bühne. Sowas gibt es nur in Bayern. Hab vorher noch Basti Schweinsteiger getroffen 😇 #AdeleMunich @BSchweinsteiger pic.twitter.com/2ougce50DH — Markus Söder (@Markus_Soeder) August 3, 2024

Unterbrechung wegen Olympia

Während die "Hello"-Sängerin ihre Generalprobe wegen eines Unwetters unterbrach, stoppten am zweiten Abend die Olympischen Spiele das Konzert für einen kurzen Moment. Wie Mitschnitte von Fans zeigen, pausierte Adele das Konzert, um auf der Leinwand das 100-Meter-Finale der Frauen zu präsentieren. Adele und ihre Fans sahen live zu, wie Julien Alfred aus St. Lucia die Goldmedaille gewann. Die Konzertbesucher feierten die Musikerin für den Einspieler. "Man kann Adele nur lieben", schrieb eine Person unter dem TikTok-Video. "Das hat sie nicht wirklich gemacht, wie geil ist das denn", kommentierte eine andere Userin.