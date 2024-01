"Wir sind nun eine sechsköpfige Familie" Die Familie wächst: Michael Phelps begrüßt seinen vierten Sohn

Nicole und Michael Phelps im Jahr 2018 mit ihrem erstgeborenen Sohn Boomer, der inzwischen der große Bruder von drei weiteren Söhnen ist. (the/spot)

SpotOn News | 23.01.2024, 11:33 Uhr

Der ehemalige US-Schwimmer Michael Phelps und seine Ehefrau Nicole freuen sich über Familienzuwachs. Auf Instagram verkündete das Paar die Geburt ihres Babys - es ist der vierte Sohn für die beiden.

Michael Phelps (38) zum vierten Mal im Vaterglück: Wie der ehemalige US-Schwimmer in einem gemeinsamen Instagram-Post mit seiner Frau Nicole Johnson Phelps (38) verraten hat, sind die beiden seit Mitte Januar Eltern ihres vierten Kindes. "Nicole und ich möchten Nico Michael Phelps auf der Welt begrüßen. Geboren am 16. Januar. Wir fühlen uns so gesegnet, ein viertes Kind zu haben. Wir sind jetzt eine sechsköpfige Familie", heißt es im Kommentar zu einem Foto, das die glücklichen Eltern zusammen mit ihrem Neugeborenen zeigt.

Ende Oktober 2023 hatte Nicole Johnson Phelps die Schwangerschaft mit einem Instagram-Post bestätigt. "Für alle, die sich wundern… ja! Wir erwarten unseren vierten Phelps im Jahr 2024", schrieb die ehemalige Miss California in einem Post zum siebten gemeinsamen Jahrestag mit ihrem Ehemann.

Das Paar ist seit 2016 miteinander verheiratet und hat bereits drei Söhne – Boomer Robert (7), Beckett Richard (5) und Maverick (3). Jeder der drei Phelps-Söhne hat einen eigenen Instagram-Kanal, auf dem süße Schnappschüsse aus ihrem Kinder-Alltag zu sehen sind.

Video News

Promi- und Sport-Kollegen gratulieren zu Baby Nummer vier

Unter dem aktuellen Instagram-Post zur Geburt ihres vierten Kindes gratulierten unter anderem die ehemalige Skirennläuferin Lindsey Vonn (39), der ehemalige Baseballspieler Dexter Fowler (37) sowie Rapper und Schauspieler Ludacris (46) den frisch gebackenen Eltern.