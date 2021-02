05.02.2021 16:09 Uhr

„Die Festspiele der Reality Stars“ mit Eva Benetatou, Janine Pink und Co.

"Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" geht in die zweite Runde. Auch wenn bereits der Titel der Sendung wie ein Widerspruch in sich klingt, wollen es wieder einige Größen der Trash-Resterampe wissen.

In der Winter-Edition von „Die Festspiele der Reality Stars“ soll mit Spielen wie Aprés-Ski-Triathlon, Hüttenhits oder Germany’s next Toppinguin herausgefunden, wer es würdig ist, die sich am Ende die hellste Kerze zu nennen.

Drei neue Ausgaben

Ab dem 5. Februar wird es drei neue Ausgaben geben und heute Abend stellen sich Eva Benetatou, Janine Pink, Willi Herren, Giulia Siegel, Mischa Mayer, Iris Klein, Diana Herold, Aaron Königs, Ikke Hüftgold und Emmy Russ den kniffligen Aufgaben.

Olivia Jones und Jochen Schropp moderieren drei neue Ausgaben des buntesten Kindergeburtstags im Fernsehen. Welcher Promi kann in den Kategorien Allgemeinwissen, Geschick, Selbstironie und Schlagfertigkeit punkten. Wer wird am Ende zum Sieger gekürt?

Wer ausscheidet, bekommt eine Strafe

Wer trotz bester Voraussetzungen ein Spiel verliert, scheidet aus und bekommt vom „Tortinator“ eine sahnige Strafe. „Hüftgold Haus & Hof Lieferant“ Thorsten Legat schont in dieser Staffel seinen Torten-Wurfarm und wird in der Winteredition von Fußball-Legende Mario Basler vertreten. Dieser dekoriert seine Wurfgeschosse hinter den Kulissen höchst selbst. Was er wohl für die schwangere Eva Benetatou vorbereitet hat? Wird sie eine süße Strafe kassieren? Und kann ihre Torte das Geschlecht ihres Kindes verraten?

Finale am 19. Februar

In der dritten Ausgabe von „Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze? Winter Edition“ wird am 19. Februar im großen Finale schließlich der Sieger der gesamten Winterfestspiele gekürt.

Die ersten beiden Folgen von „Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ erzielten im Sommer 2020 bis zu 10,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49). Die Show wird produziert von RedSeven Entertainment.

„Die Festspiele der Reality Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ ab 5. Februar 2021, freitags um 20:15 Uhr in SAT.1.

(TT)