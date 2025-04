Film Die Fortsetzung von ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘ ist ‚viel brutaler‘

Jennifer Love Hewitt - March 2024 - 9-1-1- ABC premire - Spring Place - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2025, 11:00 Uhr

Der neue Film ‚I Know What You Did Last Summer‘ ist laut Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson „viel brutaler“ als der erste Film.

Der erste Film – basierend auf dem gleichnamigen Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973 – kam 1997 in die Kinos. Ein Jahr später folgte der zweite Teil ‚Ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast‘ und 2006 ‚Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast‘ sowie 2021 eine Fernsehserie. Und nun wird das Franchise mit einer neuen Fortsetzung mit den Originalstars Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. wiederbelebt.

Robinson hat verraten, dass der neue Film viel blutiger sein wird, und erzählte ‚People‘: „[DIE Horrorelemente werden] auf hundert hochgeschraubt – es ist viel brutaler … Es gibt definitiv mehr Methodik bei jedem Mord in diesem Film, im Gegensatz zum ersten, in dem er [der Killer] sich einfach an sie heranpirscht und sie verfolgt. Im ersten Film gibt es nicht viel Blut oder Gewalt. In diesem schon.” Die Regisseurin fügte hinzu: „[Wir] sind wie Superfans an die Sache herangegangen, also denke ich, dass die Leute wirklich glücklich sein werden. All die Dinge, die man in diesem Film sehen will, wird man auch in diesem Film sehen … Wir wollten diesen Film ganz bewusst sowohl für Fans des Originals machen, die sich über die Easter Eggs freuen, als auch für ein neues Publikum […] Das stand für mich im Vordergrund, als wir diesen Film gemacht haben.“

Jennifer Love Hewitt soll in dem neuen Film als Julie James an der Seite von Freddie Prinze Jr. als Ray Bronson zurückkehren. Freddies reale Ehefrau Sarah Michelle Gellar spielte im ersten Film die Rolle der Schönheitskönigin Helen Shivers, die jedoch im ersten Film ein blutiges Ende fand, so dass sie in der Fortsetzung nicht mehr dabei sein wird. Sarah verriet jedoch, dass sie eine „inoffizielle“ Rolle in der Zusammenarbeit mit Robinson erhalten hat.