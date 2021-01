21.01.2021 11:30 Uhr

Die fünf Beautygeheimnisse von J.Lo

Wie schafft es Mega-Star Jennifer Lopez, mit 51 Jahren so gut auszusehen? Eine Frage, die sich sicherlich viele Menschen stellen und die wir jetzt beantworten können.

Die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (51) scheint einfach nicht zu altern. Ihr Gesicht ist makellos glatt, ihr Körper durchtrainiert und fitter denn je. Nicht eine Falte findet man bei J.Lo. Wie macht die zweifache Mutter das nur? Die 51-Jährige verrät im Modemagazin „Elle“ ihre fünf besten und effektivsten Beautytipps.

1. Haut-Serum

Jennifer Lopez führt seit einiger Zeit ihre eigenes Beautylabel „JLo Beauty“. Darauf gekommen ist sie, weil egal wo die 51-Jährige hingegangen ist, jeder wissen wollte, was sie für ihre makellose Haut macht. Jetzt hat sie darauf eine ganz klar Antwort. Der Hauptbestandteil ihrer Produkte ist Oliven-Extrakt. Welches sich ebenfalls in J.Los Haut-Serum befindet. Der Weg zum perfekten Serum war kein einfacher, wie Jennifer Lopez selbst erzählt. Denn das von ihren Mitarbeitern fertiggestellte Produkt gefiel La Lopez nicht auf Anhieb.

„Ich habe es innerhalb von zwei Jahren etwa 26 Mal zurückgeschickt“, berichtet die 51-Jährige in der „Elle“. „Sie waren bereit, mich zu erwürgen, aber ich sagte: ‚Nein, es muss einen Soforteffekt haben, sodass wenn man es aufträgt, es strafft und man einen Glanz bekommt und die Haut sich sofort besser anfühlt und schöner aussieht.“

Ihr Durchsetzungsvermögen zahlte sich aus. Nach langem Suchen fand Jennifer Lopez das perfekte Haut-Serum. Eine große Hilfe dabei waren ihre Zwillinge Max und Emme (12) und ihr Verlobter Alex Rodriguez (45). Quasi zu viert fanden sie irgendwann die eine effektive Gesichtsmaske, natürlich mit Soforteffekt. Alex und sie testeten die Gesichtsmaske nach einer langen Nacht voller Experimente. Als J.Lo den Unterschied kurze Zeit später bemerkte, dachte sie sich nur: „Mein Gott, ich fühle mich, als hätte ich ein Babygesicht!“

2. Nahrungsergänzungsmittel

Ähnlich wie bei ihrer eigenen Hautpflegelinie nimmt die 51-Jährige bei ihren Nahrungsergänzungsmitteln nur Oliven-Extrakt zu sich. Bereits in jungen Jahren bekam sie den Geheimtipp von ihrer Mutter und Tante mit auf den Weg. Olivenöl ist ein Alleskönner, es ist hilfreich für die Haut und für die Haare. Noch heute verwendet Jennifer den Trick ihrer Familie, um ihre lange Mähne weich und glänzend zu halten. Lopez schwört auf regelmäßige Haarkuren aus Olivenöl.

Der „Jenny from the Block“-Star plaudert aus: „Einige von uns hatten trockeneres Haar als andere. Sie nahmen eine Flasche Olivenöl und gaben es in die Haare.“

That’s it! Super günstig, hilfreich und leicht zum Selbermachen für Zuhause.

3. Ganz viel Schlaf

Ein weiteres Beautygeheimnis von J.Lo ist super simpel und doch für einige Nachteulen schwer umsetzbar. Die Sängerin rät dazu, ausreichend zu schlafen. Mindestens sieben Stunden sind wichtig für eine gute und gesunde Haut. An diesen Schlafplan hält sich Lopez strikt, ohne Ausnahmen. In diesen sieben Stunden können sich der Körper und die Haut erholen. Man wirkt nicht nur frischer und fitter, man fühlt sich auch so.

Galerie

4. Schutz vor UV-Strahlen

Erst vor kurzem verbrachte Jennifer Lopez mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez einen romantischen Urlaub auf den sonnigen Turks- und Caicos Inseln. Dabei ist ihr eine Sache besonders wichtig: Der richtige Sonnenschutz. Die Sonnencreme verleiht einem neben einer schönen gleichmäßigen Bräune auch einen Schutz vor bösartigen UV-Strahlen. Die lassen bekannterweise die Haut schneller altern. Daher nie ohne Sonnenschutz nach draußen – selbst wenn es nur ein Spaziergang und gar kein Sonnenbad ist!

5. „Vivir Sano“

Auf deutsch übersetzt bedeutet J.Los letzter spansicher Beauty-Hack „Vivir Sano“ in etwa: „einen gesunden Lebensstil führen“. Das heißt, dass die 51-Jährige fast immer auf Alkohol und fettiges Essen verzichtet. Jennifer Lopez ist wirklich extrem diszipliniert, wenn es um ihre Gesundheit und um ihren Körper geht. Ihre eiserne Disziplin ist wahrscheinlich mit einer der Hauptgründe für Lopezs makellose Haut und Körper.

(TSK)