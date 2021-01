16.01.2021 19:00 Uhr

Die fünf coolsten Mäntel für die kalte Jahreszeit

Ein cooler und stylischer Mantel hält im Winter nicht nur kuschelig warm. Er kann auch ein echter Hingucker sein und dein Outfit perfekt abrunden.

Es ist gar nicht so einfach, den perfekten Mantel zu finden. Bist du auch noch auf der Suche nach deinem neuen Lieblingsteil? Wir haben uns die neusten Trends für diesen Winter mal genauer angeschaut und die fünf besten Mäntel zum Nachshoppen für dich herausgesucht.

Der Oversize Daunenmantel

Er hält nicht nur unglaublich warm, sondern sieht auch noch total cool aus. Der Oversize Daunenmantel ist der Klassiker schlechthin. Winterjacken können gerne mal etwas mehr kosten, deshalb ist es von Vorteil, sich ein Modell auszusuchen, welches nie aus der Mode kommt. Der Daunenmantel ist genau so ein Modell. Durch seine dicke Fütterung ist er perfekt für kalte Wintertage. Zusätzlich liegst du durch den Oversize Look total im Trend. Stars wie Caro Daur sind ein großer Fan des Daunenmantels. Die Influencerin trägt ihn in einer schwarz-beige-Kombination der Marke North Face. Bei ASOS gibt es Caros Modell gerade im Angebot. Statt 460 Euro kostet der Mantel 299 Euro. Ein echtes Schnäppchen. Also sei schnell und schlag zu. Der Preis ist für einen echten Daunenmantel total im Rahmen. Denn wer einen Mantel haben möchte, der auch noch die nächsten kalten Winter überlebt, sollte auf Qualität achten und die kostet meistens etwas mehr. Dafür hast du länger etwas davon.

Der Teddymantel

Der trendige Teddymantel ist seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Ob in braun, beige, weiß, schwarz oder knalligen Farben, es gibt ihn in jeder Ausführung. Er gehört zu den Lieblingen der Modeinfluencer. Instagram-Star Ellie Beatrice Joslin trägt den Teddymantel in einem knalligen Grün. Wer auffallen möchte, darf gerne zu bunten Farben greifen. Dabei zu beachten ist nur, dass der Rest des Outfits schlicht gehalten wird. Am Besten sollte der restliche Look aus neutralen Erdtönen, wie Beige oder Braun bestehen, um dem Mantel nicht die Show zu stehlen. Zum Nachshoppen gibt es unzählige Möglichkeiten, fast jeder Online-Shop bietet eine Variante des Trend-Mantels an. Ebenfalls bei ASOS gibt es Ellies grünen Teddymantel für gerade mal 64,99 Euro.

Der Ledermantel

Mit einem stylischen langen Ledermantel peppst du jedes doch so unscheinbare Outfit auf. Es gibt ihn in vielen verschiedenen Farbvarianten. Wer aber auf der sicheren Seite bleiben möchte, sollte zum klassisch Schwarzen greifen, der passt zu jedem Outfit. Mit einem dicken Strickpullover darunter hält er zusätzlich warm und zaubert dir einen coolen Look. Die Schwester von Shirin David, Pati Valpati kombiniert den schwarzen Allrounder zu einem schwarzen Hoodie und Lederboots. Bei Zalando gibt es ein ähnliches Modell für 79,99 Euro.

Der Wollmantel

Wer liebt ihn nicht? Den klassischen Wollmantel, der niemals aus der Mode kommt und sich zu allem kombinieren lässt. Es gibt ihn im Oversize Look oder mit Bindegürtel, für die, die es lieber etwas figurbetonter mögen. Die Influencerin Farina Opoku trägt ihn am liebsten in einem schlichten Braunton. Wer möchte, kann auch zum Karo- oder Streifenmuster greifen. Mit diesem Klassiker machst du wirklich nichts falsch. Bei Aboutyou gibt es derzeit einen braunen Wollmantel mit Bindegürtel von der Marke Mango für 99,99 Euro statt 149,99.

Der Steppmantel

Diese Saison erlebt der Steppmantel sein absolutes Fashion-Hoch. Er beweist, dass Mäntel nicht nur warm halten können, sondern auch elegant und schick sind. Wer es also lieber etwas feiner mag, ist bei diesem Modell genau richtig. Die Influencerin Alicia Roddy trägt ihn in einem dunklen Braun, kombiniert mit einer ähnlichfarbigen Leggins und Lederboots. Bei Arket gibt es den Mantel gerade im Angebot für 58 Euro.

(TSK)