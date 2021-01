11.01.2021 18:20 Uhr

Die Geissens: Ein Titanic-Moment und die Sache mit den Dildos

Montagabend kommen "Die Geissens"-Fans wieder voll auf ihre Kosten. Denn RTLZWEI zeigt eine erneute Doppelfolge der beliebten TV-Familie und wie immer ist bei Carmen und Robert Geiss eine Menge los.

Darum geht’s in der heutigen Folge: Carmen Geiss und Robert Geiss sind auf der Formel1 Rennstrecke in Abu Dhabi und wollen ihre Fahrkünste auf die Probe stellen. Doch bevor es losgeht, müssen sie noch eine Sicherheitsunterweisung über sich ergehen lassen.

Spaß in Dubai

Im Anschluss geht es für die Zwei zu einer Backstage-Führung der spektakulärsten Bühnenshow Dubais – inklusive Tanzunterricht. Während Carmen voller Freude ist, sitzt Robert nur am Rand und sehnt sich ein baldiges Ende herbei.

Bevor sie sich die Show dann auch als Zuschauer anschauen, kommt das Ehepaar Geiss noch in den Genuss einer Bootstour durch Dubai – inklusive Zigarrengenuss für Robert, weiterer Tanzeinlagen für Carmen und einem gemeinsamen Titanic-Moment.

Sie suchen ein Sommerdomizil

Familie Geiss ist nach wie vor auf der Suche nach einem sonnigen Domizil während der heimatlichen Wintertage. Da kommt es gelegen, dass ein guter Freund sie in sein Haus nach Miami eingeladen hat und sie den „american way of life“ direkt austesten können.

Im Süden Floridas angekommen, entführt Robert seine drei Frauen erst einmal direkt in einen besonderen Shop. In diesem Geschäft enthalten sämtliche Produkte CBD oder medizinisches Marihuana. So auch die Zigarren, die Robert für einen entspannten Abend mitnimmt.

Ist das ein Dildo?

Seine Töchter sind von diesem Konsum allerdings gar nicht angetan, können ihren Vater jedoch nicht davon abhalten, den Abend nach seinem Geschmack ausklingen zu lassen.

Robert packt die Zigarren aus und legt die Metallverpackung auf den Tisch und begutachtet die Döschen. Er ist sich sicher: „Die kannst du wahlweise, wenn du sie geraucht hast… Am Ende des Tages ist das eigentlich ein Vibrator. Das ist übrigens ein Dildo, ich glaub für’n Popo. Die Kleinen hier. Ich glaub die schwarz-weißen sind für’n Popo“, beschriebt er das Teil.

Carmen kann nur den Kopf schütteln und kontert: „Sag mal hast du einen an der Klatsche? Sind da Batterien drin?“ (…)

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 11. Januar 2021, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar – im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.